Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Andrei Toader, a prezentat ieri lista propunerilor pentru majoritatea primăriilor din judeţ

Violeta Stoica

În ciuda zvonurilor despre plecarea în barca liberală a câtorva aleși locali social-democrați, prezentarea de ieri a candidaților Partidului Social Democrat – organizația Prahova a demonstrat că, dimpotrivă, la un calcul simplu, Partidul Național Liberal a ieșit în pierdere în această privință.

84 de candidați la funcția de primar de oraș sau de comună se află printre cei prezentați ieri, în cadrul unei conferințe de presă, de către președintele filialei PSD Prahova, Bogdan Andrei Toader.

Pentru zece dintre cele 14 orașe prahovene au fost anunțate ieri numele candidaților PSD, mai puțin pentru Ploiești, Câmpina, Plopeni și Băicoi.

O surpriză a fost prezentarea drept viitor candidat social-democrat pentru fotoliul de primar al orașului Mizil a actualului edil al localității – Silviu Călin Negraru, transferat de la PNL la PSD.

Având în vedere că o mișcare similară a fost făcută în sens invers în comuna Păulești, unde actualul primar Sandu Tudor a plecat de la PSD către PNL, se poate spune că social-democrații au până acum un avantaj – de imagine, cel puțin –

față de liberalii prahoveni.

Este încă neclar cine va candida la Ploiești din partea PSD, pentru că, potrivit declarațiilor președintelui organizației, Bogdan Andrei Toader, analiza sondajului de opinie realizat în municipiul reședință de județ încă nu a fost finalizată. Cu toate acestea, variantele rămân Radu Oprea și Cristian Ganea, însă Toader nu exclude și apariția unor… surprize în privința celui care va intra în cursa pentru unul dintre cele mai importante posturi din administrația publică a județului – cel de primar al Ploieștiului!

“PSD Prahova are o echipă solidă, avem foarte mulți candidați noi. Vă prezentăm astăzi lista celor 84 de localități unde am validat candidații pentru alegerile locale din luna iunie. Deși nu avem un calendar oficial al alegerilor locale, noi trebuie să ne prezentăm candidații, să venim cu programele și să ne prezentăm echipele în fața cetățenilor”, a precizat președintele PSD Prahova, Bogdan Andrei Toader. “Noi suntem pregătiți, avem ce să le spunem cetățenilor, cunoaștem și problemele, dar și rezolvarea acestor probleme. Cetățenii trebuie să cunoască deopotrivă și ceea ce am făcut pentru Prahova și, desigur, pentru fiecare dintre localitățile județului. Trebuie, de asemenea, să le pezentăm prahovenilor și prioritățile noastre pentru anii care vin, pentru că doar prin comunicarea directă cu cetățenii putem să vorbim despre dezvoltarea reală în beneficiul locuitorilor Prahovei!”, a mai menționat Toader.

Candidații ale căror nume au fost făcute publice ieri sunt Nicolae Pascu – Azuga, Irinel Ghiță – Bușteni, Sorin Nicolae Popa – Comarnic, Mihail Giorgini Pavel – Sinaia, Gheorghe Richea – Breaza, Daneluș Costea – Slănic, Florin Constantin – Vălenii de Munte, Constantin Bucuroiu – Boldești Scăeni, Costin Bolgiu – Urlați, Silviu Călin Negraru – Mizil, Octavian Negotei – Adunați, Cristian Bîgiu – Aluniș, Stelian Edițoiu – Apostolache, Ion Stan – Ariceștii Zeletin, Dan Samsonovici – Baba Ana, Cristinel Matei – Balta Doamnei, Gheorghe Stoica – Bănești, Gheorghe Dima – Bărcănești, Nicolae Florin Stoica – Bătrâni, Alexandru Andrei – Berceni, Ion Petcu – Bertea, Adrian Dumitru – Blejoi, Viorel Vasile – Boldești Grădiștea, Radu Mircea – Brazi, Cătălin Ion Ilioiu – Brebu, Florin Ciobanu – Bucov, Ion Enache – Călugăreni, Marian Cănăilă – Cărbunești, George Stanciu – Ceptura, Florin Tudorache – Cerașu, Gheorghe Baba-Iana – Chiojdeanca, Marian Stanciu – Cocorăștii Colț, Nicolae Coman – Cocorăștii Mislii, Marin Enache – Colceag, Cornel Nanu – Cornu, Corneliu Anton – Cosminele, Ionuț Toma – Drăgănești, Ion Stama – Drajna, Ion Greeruș – Dumbrava, Valentin State – Dumbrăvești, Constantin Nițu – Fîntînele, Paul Tretiacenco – Florești, Constantin Badea – Fulga, Mihail Nichita – Gherghița, Nicolae Negoițescu – Gornet, Costin-Evelin Ion – Gornet Cricov, Constantin Lungu – Gura Vadului, Adrian Moise – Gura Vitioarei, Aurel Constantin – Iordăcheanu, Paul Ioan Grigore – Izvoarele, Constantin Marcoceanu – Jugureni, Viorel Barbu – Lapoș, Alin Stan – Lipănești, Luminița Romelia Ene – Măgurele, Spiridon Ghiță – Măneciu, Milică Voinescu – Olari, Grigore Andreescu – Păcureți, Răzvan Dumitrescu – Plopu, Cristian Burci – Poiana Câmpina, Ion Gheorghe – Poienarii Burchii, Valentin Spătărelu – Posești, Eugen Toader – Predeal Sărari, Daniel Crețu – Provița de Jos, Ovidiu Movileanu – Provița de Sus, Sorin Constantin – Puchenii Mari, Costin Paul Cazanciuc – Rîfov, Dan Boștină – Salcia, Dan Alexandru Răduță – Sălciile, Gheorghe Radu – Sîngeru, Daniel Păscuțoiu – Scorțeni, Aurelian Bălan – Secăria, Laurențiu Bădică – Șoimari, Ahmed Gîrbea – Starchiojd, Vasile Tăbăraș – Ștefești, Cristian Neagoe – Talea, Ionuț Popa – Tătaru, Petre Oprescu – Teișani, Costel Brezeanu – Telega, Marius Păun – Tinosu, Florin Pelin – Tomșani, Adrian Tăbârcă – Vadu Săpat, Nicolae Constantin – Vâlcănești, Vasilică Neacșu – Valea Călugărească, Ion Ioniță – Vărbilău.