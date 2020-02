Pentru 2020, au mai primit avize de lucru în judeţ peste 200 de angajaţi străini

Nicoleta Dumitrescu

Exodul românilor în străinătate, cumulat cu lipsa forţei de muncă, nu doar înalt calificată, a făcut ca, în ultimii ani, pentru unii dintre angajatori – inclusiv din Prahova – singura soluţie să fie aducerea de muncitori chiar de la capătul lumii! Dovadă sunt avizele de angajare/detaşare în România emise anul trecut de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru aproape 300.000 de cetăţeni străini, un număr similar fiind anunţat şi pentru anul în curs. Piața forței de muncă din România a atras, anul trecut,cu precădere străini proveniți din state de pe continentul asiatic, cei mai mulţi provenind din Vietnam – peste 6.000 de persoane, urmaţi de cei din Nepal – peste 4.300 de persoane, cărora li s-au alăturat alte mii de persoane din India, Turcia, Moldova, Sri Lanka şi lista poate continua. Contingentul de lucrători nou admişi pe piaţa muncii se stabileşte anual, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, care poate să fie suplimentat în funcţie de dinamica avizelor de muncă emise. În ultimii doi ani, peste 1.600 dintre muncitorii aduşi de peste mări şi ţări au ajuns şi în Prahova – dublu faţă de anul 2018 – fiind angajaţi în domenii precum construcții industriale, agricultură, industria alimentară și turism. Şi se pare că numărul acestora va fi din ce în ce mai mare, având în vedere faptul că, numai de la începutul acestui an, adică nici în două luni, Inspectoratul General pentru Imigrări şi-a dat acordul ca alţi 203 angajaţi străini să vină să lucreze în Prahova. Pe de altă parte, veştile rele în ceea ce priveşte problemele legate de lipsa forţei de muncă nu se opresc aici. Potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistică (EUROSTAT), în 2018, în România s-au înregistrat cele mai mari dificultăţi în ocuparea locurilor vacante de specialişti în tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.

Potrivit datelor solicitate Biroului Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, anual, prin hotărâre a Guvernului României se stabileşte contingentul de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, acest număr putând fi suplimentat în funcţie de dinamica avizelor de muncă emise şi în concordanţă cu politica privind migraţia forţei de muncă. „În anul 2019, în România au fost emise 29.800 de avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi, înalt calificaţi, ICT, sezonieri și transfrontalieri. Piața forței de muncă a atras cu precădere străini proveniți din state de pe continentul asiatic, cele mai multe cereri având ca beneficiari cetățeni din Vietnam (6.282de persoane ), Nepal (4.324), India (4.100), Turcia (3.448), Moldova (3.389) și Sri Lanka (3.156), comparativ cu anul 2018 în care au fost emise 10.527de avize. Anul acesta, până în prezent, au fost emise 3.531 de avize angajare/detașare, cele mai multe fiind înregistrate în București, Ilfov și Constanța, pentru lucrători din India, Nepal, Turcia și Moldova”, ne-au menţionat reprezentanţii IGI.

În ceea ce priveşte Prahova, conform datelor primite de la aceeaşi instituţie, anul trecut au fost emise 1.039 de avize de angajare în muncă a persoanelor venite din străinătate, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetățeni provenind din Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Ucraina, Turcia, Bangladesh și India, în domenii precum construcții industriale, agricultură, industria alimentară și turism. Trebuie menţionat faptul că numărul străinilor veniţi de peste mări şi ţări să muncească în Prahova anul trecut a fost dublu celui înregistrat în anul 2018 – când au fost emise 592 de avize – şi se pare că de la un an la altul se va mări considerabil. Iar confirmarea a venit chiar de la începutul anului 2020, când, deja, Inspectoratul General pentru Imigrări a emis 203 avize pentru tot atâţia muncitori străini care vor lucra în Prahova, dovadă că pentru angajatorii din judeţ transferul de forţă de muncă din diverse colţuri ale lumii rămâne soluţia salvatoare pentru ca afacerile lor să meargă mai departe şi să nu dea faliment.

Ordonanţa nr. 25/2014 privind angajarea şi detaşarea străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, este actul normativ care reglementează atât modul în care un străin poate desfăşura activităţi lucrative în ţara noastră, cât şi care sunt documentele pe care angajatorul trebuie să le depună în vederea obținerii avizului de muncă, pentru fiecare tip de lucrător în parte. Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite condițiile generale și condițiile speciale prevăzute în conținutul actului normativ menționat, în funcție de tipul de lucrător. În ceea ce priveşte salarizarea muncitorilor străini, întrebaţi de ce reguli trebuie să ţină seama patronii români, reprezentanţii IGI ne-au precizat: ”Cetăţenilor străini intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori caştigul salarial mediu brut”.

* * *

Problemele legate de lipsa forţei de muncă din România au fost confirmate şi de cele mai recente rezultate ale unor sondaje realizate la nivelul statelor membre ale UE. Astfel, datele publicate ieri de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată faptul că mai mult de jumătate (58%) dintre companiile din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au raportat că în 2018 s-au confruntat cu dificultăţi în ocuparea locurilor vacante de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (IT &C), cel mai semnificativ deficit înregistrându-se în România. Concret, potrivit sondajului menţionat, deşi numai 3% dintre companiile din România au recrutat sau au încercat să recruteze în 2018 specialişti IT&C, 90% dintre acestea au apreciat că a fost dificilă ocuparea acestor locuri de muncă. Datele Eurostat au mai arătat faptul că, pentru companiile din ţările europene, implicit pentru România, a devenit din ce în ce mai dificil să recruteze specialişti în domeniul IT&C. Iar datele prezentate sunt mai mult decât relevante: procentajul companiilor care se confruntau cu dificultăţi în ocuparea locurilor vacante cu astfel de specialişti se situa la 37% în 2013 şi la 38% în 2014, de atunci acest procentaj crescând semnificativ, cu patru-şase puncte procentuale în fiecare an, ajungând în 2018 la un nivel record.