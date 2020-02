N.D.

Într-o conferinţă de presă comună desfăşurată marţi după-amiază la Ploieşti, USR şi Plus au anunţat care este rezultatul negocierilor în Prahova dintre cele două partide pentru unele candidaturi la alegerile locale din iunie. Astfel, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova a fost desemnat Cristi Apostol, iar pentru Primăria Ploieşti, cele două partide au decis ca Răzvan Enescu să fie candidat, deşi, iniţial, preşedintele USR Prahova, Mihai Poliţeanu, îşi anunţase intenţia să se înscrie în cursa pentru câştigarea funcţiei de edil al Ploieştiului. De altfel, acesta din urmă a şi explicat de ce, într-un final, s-a ajuns la o altă formulă în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor : „Au fost discuţii grele, uneori tensionate, dar am ştiut în fiecare moment că ploieştenii şi prahovenii aşteaptă de la noi să ne înţelegem şi să fim maturi. Decizia mea de a nu mai candida la Primăria Ploieşti îmi aparţine şi cred că este înţeleaptă, matură şi corespunde interesului ploieştenilor şi prahovenilor, dar şi Alianţei USR Plus şi fiecărui partid în parte. Aşadar, candidatul USR Plus la Primăria Ploieşti este Răzvan Enescu, pe care îl susţin 100%, şi care este de departe cel mai bun candidat dintre toţi candidaţii la Primăria Ploieşti”. Reprezentanţii Alianţei USR PLUS au mai anunţat că ambele filiale de la nivel de judeţ au votat ca Bogdan Cristian Novac, membru USR, să fie candidatul la Primăria Breaza, iar Cătălin Florescu, membru PLUS, candidatul la Primăria Câmpina. Totodată, s-a mai luat decizia ca pe lista de consilieri locali, primele cinci poziţii să fie ocupate de membri ai USR, în perioada următoare USR şi Plus Prahova urmând să-i prezinte şi pe candidaţii la funcţiile de consilieri locali ai municipiului Ploieşti şi pe cei de la Consiliul Judeţean Prahova.