Luiza Rădulescu Pintilie

Între zecile de mii de spectatori care au văzut, în ţară şi în străinătate, şi s-au declarat impresionaţi de filmul „Între chin şi amin” semnat de regizorul Toma Enache – o radiografie cinematografică a „Fenomenului Piteşti” al reeducării, într-o închisoare comunistă, prin tortură fizică şi psihică – s-au aflat şi ploieşteni, de altfel la Ploieşti lansându-se şi interesanta iniţiativă de a propune Centrului Naţional al Cinematografiei din României includerea acestei pelicule pe lista candidaturilor transmise de ţara noastră în competiţia obţinerii prestigiosului premiu Oscar, la categoria filmului străin. Între timp, şi filmul şi această iniţiativă capătă tot mai multă legitimitate, confirmată de importante premii internaţionale. Cel mai recent este „Award of Excellence Special Mention- Film Feature”, acordat de juriul prestigiosului festival „The IndieFest” – USA, care a exprimat în acelaşi timp critici entuziaste la adresa filmului românesc „Între chin şi amin”. Şi e important de reţinut că premiile acestui festival adresat filmului internaţional sunt acordate profesioniştilor, juriul fiind format la rândul său din profesinişti din lumea filmului.

”Câştigarea unui premiu la The IndieFest este ceva de care dumneavoastră şi întreaga echipă puteţi fi foarte mândri. Juriul nostru îşi bazează deciziile pe calitatea, creativitatea şi aspectele tehnice ale fiecărei părţi din film. Felicitări pentru realizarea dumneavoastră”, au transmis organizatorii regizorului Toma Enache, adăugând: ”Filmul este o prezentare insuportabil de autentică a condiţiilor brutale şi inumane ale unei închisori comuniste în care se făcea „re-educare” prin tortură. Regizat cu abilitate şi cu o imagine uimitoare, împreună cu light design excelent şi o muzică prin care se combină şi se susţin performanţele autentice până la durere ale talentaţilor actori” şi nominalizându-i pe actorii Constantin Cotimanis, Vali Popescu şi Ioachim Ciobanu. Ceea ce îndreptăţeşte bucuria şi justificata mândrie a regizorului Toma Enache de a primi premiul de excelenţă al unui asemenea prestigios festival, cu atât mai mult cu cât unele dintre peliculele ce au fost premiate la IndieFest au ajuns să câştige apoi premiul Oscar. Şi de ce nu s-ar respecta acest onorant traseu şi pentru filmul „Între chin şi amin”, împlinind astfel şi visul de decenii al cinematografiei româneşti?! Peste nu multe zile, pe 22 februarie, filmul va fi nominalizat, în cadrul unei competiţii desfăşurată la Londra, pentru obţinerea premiului „Best Director for Foreign Language Film”, iar a doua zi va fi prezentat, într-o proiecţie specială găzduită de o biserică din marea metropolă europeană, pentru românii de acolo. În paralel cu turneul din ţară, filmul va continua să fie prezentat şi în Italia (Bossano), dar şi la Munchen, iar la vară va ajunge în America şi Canada. Noul succes internaţional al filmului „Între chin şi amin” se adaugă altor nominalizări şi premii obţinute în cadrul altor valoroase competiţii din Olanda, Italia, Anglia etc. Toate acestea argumentând, o dată în plus, îndreptăţirea lansării, la Ploieşti – de către directorul firmei Bes România, Martha Maria Mocanu (cea care a susţinut financiar posibilitatea ca publicul ploieştean să vadă această peliculă) şi Clubul Rotary din care face parte- a propunerii ca acest film să fie în atenţia juriului ales de Centrul Naţional al Cinematografiei în vederea nominalizării, din partea României, drept candidatură la obţinerea celebrului premiu Oscar.