Guvernul renunță la ordonanța de urgență care prevedea alegerea șefilor de Consilii Județene dintre și de către consilierii județeni, după ce proiectul de act normativ a primit aviz negativ de la Ministerul Justiției. Cătălin Predoiu a precizat că proiectul are o problemă din punct de vedere constituțional, comentând că reglementarea nu este, în acest moment

„în puterea Guvernului”, ci a Parlamentului, potrivit Hotnews.

Proiectul de OUG a fost pus în dezbatere publică în urmă cu aproape două săptămâni, dar a primit aviz negativ de la Autoritatea Electorală Permanentă și de la Ministerul Justiției.

„Soluția politică e corectă, din păcate, din punct de vedere constituțional avem o problemă. Acest sistem nou de alegere într-o manieră indirectă reprezintă o schimbare ceea ce ar intra în contradicție cu decizia CCR 682/2012. care impune păstrarea sistemelor de vot neschimbată cu un an înainte de alegeri”, a precizat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu. El a adăugat că situația este diferită de alegerea primarilor în două tururi, în sensul că în acest caz nu se schimbă sistemul de vot, pe când în cazul șefilor de CJ se prevede acest lucru: de la alegerea prin vot direct, dintre cetățeni, la cea indirectă, de către consilieri.

„Soluția e în Parlament”, a spus el, comentând că „nu e în puterea guvernului” să opereze modificarea aceasta acum, cu mai puțin de un an înainte de alegeri.

Practic, Parlamentul ar trebui să respingă ordonanța dată anul trecut de guvernul Dăncilă care prevedea revenirea la alegerea directă a președinților de Consilii Județene.