Luiza Rădulescu Pintilie

Analist în macroeconomie, cu o constantă şi amplă activitate de cercetare , de aproape patruzeci de ani, în domeniul economiei globale, dar şi cu o experienţă recunoscută în mediul academic şi guvernamental, ec.dr.Marius Stoicescu este autorul unei interesante şi valoroase cărţi, publicată de prestigioasa editură „Cambridge Scholar Publishing”, la secţiunea „Social Science”: „Strategii economice pe timpul crizelor. Constructorii lumii noi” (Economic Strategies in Times of Crises.The Builders of the New World). În fapt, lucrarea- elaborată în aproape 10 ani de studiu aplicat, de analiză şi interpretare în detaliu, vizionară, ne permitem să adăugăm, apoi de redactare (anii 2005-2015) – reuşeşte să descifreze secretele celor mai importante evenimente trăite de omenire în ultimii 250 de ani. Practic, volumul conţine, după cum însuşi autorul mărturiseşte, în cele cincisprezece capitole ale sale, nu mai puţin de 5500 de cifre, reprezentând fiecare în parte o informaţie, peste 70 de anexe şi aproximativ tot atâtea grafice, întreaga radiografiere pe care o face distinsul autor asupra evoluţiei umanităţii în perioada 1820-2021 conducându-l la concluzia că aceasta s-a confruntat cu transformări existenţiale semnificative, urmând un „drum” –Drumul spre Novus Ordo, cum sugestiv îl numeşte – ce a fost marcat de evoluţia continentului american, în special de SUA, de declinul Europei, de creşterea economiilor emergente (BRICS – Brazilia, Rusia, India, China şi America de Sud), de revenirea Chinei, după două secole, la poziţia de vârf al globalizării economiei. Raportându-se permanent la conceptele şi ideile despre viitorul planetei noastre exprimate de unele dintre cele mai mari personalităţi ale secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, reunite sub un capitol intitulat „Gânduri cu o finalitate predictibilă” – de la Edward Mandell House, Albert Einstein, Bertrand Russell, N.A. Rockefeller la Robert Kennedy, Richard Nixon, Mihail Gorbaciov şi Nicholos Sarkozy, ca să ne limităm la doar câteva exemple, analistul Marius Stoicescu realizează în paginile cărţii sale o originală şi argumentată construcţie teoretică şi ştiinţifică privind necesitatea unei noi ordini mondiale. De altfel, chiar de la început autorul şi-a propus să ofere cititorului – şi celui de strictă specialitate, preocupat de literatura de specialitate, în categoria căreia nu avem niciun dubiu că lucrarea de faţă va fi una de referinţă, dar şi celui care vrea să afle şi să înţeleagă în ce lumea trăieşte şi către ce se îndreaptă aceasta – o interpretare a principalelor fenomene economice globale, iar faptul că analiza atentă ce a fost făcută de către prestigioasa editură care a publicat cartea a fost urmată de decizia ca volumul să vadă lumina tiparului e mai mult decât un argument în favoarea atingerii acestui îndrăzneţ obiectiv. În treacăt fie spus, la momentul apariţiei de la începutul anului 2019, cartea a fost evaluată la un preţ de 61,99 lire pe exemplar, fiind una dintre cele mai scumpe, iar în prezent situându-se pe locul doi (Volumul nu a apărut încă şi în limba română). Dintr-o carte „greu de citit”, după cum o defineşte chiar autorul său- dată fiind concentrarea mare de date, de informaţii, de viziuni şi de interpretări, „decupăm” doar câteva dintre cele mai interesante şi inedite deopotrivă, inclusiv ca o invitaţie de a citi cartea şi a găsi acolo punctele de vedere exprimate de autor: începând cu anul 1776, toate evenimentele sunt înregistrate într-un ciclu septimal, întreaga desfăşurare a dominaţiei cifrei şapte fiind detaliată în paginile volumului; abordând mecanismele financiare din perspectiva instituirii unei noi ordini mondiale, se evidenţiază „puterea banilor”, prin care „eminenţele cenuşii conduc lumea”, o putere „depăşită” doar de „teama de moarte”; în capitolul destinat Chinei se argumentează de ce aceasta şi-a menţinut poziţia de lider mai mult decât oricare altă ţară, invocându-se, printre altele, faptul că în ultimele 20 de secole aceasta a contribuit la PIB-ul mondial mai mult decât oricare altă ţară occidentală, în anul 1820, de exemplu, având un produs intern brut în valoare de 226 de mii de milioane de dolari, mai mult decât Europa de Vest, Europa de Est şi America; în capitolul destinat SUA, cititorul va afla despre una dintre cele mai inteligente strategii globale din ultimii 250 de ani, care a făcut ca o uniune de 13 colonii – cum a fost la început- să se transforme în naţiunea care a coordonat jocurile globale în ultimii 100 de ani şi pe care cel de-al doilea război mondial şi „Corina de fier” – politică şi ideologică – au adus-o în poziţia de lider absolut al lumii libere; în ceea ce priveşte Europa, autorul vorbeşte despre „involuţia demografică” a acestei părţi de lume care a reprezentat fundamentul dezvoltării sociale din ultimele secole, care a construit civilizaţia occidentală în ultimii 1000 de ani şi a pus bazele capitalului industrial al civilizaţiei moderne, resursele umane reprezentând astăzi doar 7% din populaţia lumii, populaţia istorică fiind în descreştere şi confruntându-se cu dispariţia în comparaţie cu populaţia totală de 7,5 miliarde de locuitori a lumii, cu trimiteri interesante făcute de analist la primul şi al doilea război mondial, dar şi la viitoarele evoluţii Est-Vest, fiindcă, venind la zilele noastre, autorul vorbeşte despre perioada anilor 2007-2014 ca despre una de aprofundare a crizei economice, cu o recurenţă a aceloraşi semne ca şi în perioadele (fiecare de câte şapte ani: 1907-1914,1932-1939 ) premergătoare celor două războaie mondiale, iar cea în care chiar ne aflăm (2014-2021) e aşezată sub semnul unui tensionat climat internaţional. De altfel, evoluţia continentelor european şi american, precum şi revenirea Chinei în ierarhia economiei globale, sunt considerate de analistul Marius Stoicescu a fi „cele mai inteligente strategii din ultimii 200 de ani”. Fără doar şi poate că spaţiul nu ne îngăduie să detaliem fiecare dintre aspectele enumerate mai sus şi nici multe altele conţinute în cartea la care ne referim. Un cititor atent va găsi răspunsuri referitoare la modul în care, în anii următori, UE va influenţa sau nu jocurile mondiale, la efectele migraţiei şi la momentul în care va începe de fapt „migraţia majoră”, la doctrina unui al treilea război mondial sau la cele mai puternice arme care au guvernat lumea în ultimii 100 de ani. Având în vedere că analistul economic Marius Stoicescu a prezis cu exactitate, în cadrul fenomenului economic global de care s-a ocupat, unele dintre fenomenele sociale din anii 2000, 2007, 2014, l-am întrebat cum vede anul în care ne aflăm şi pe cel viitor şi iată care a fost răspunsul domniei sale: „Anul 2020 şi anul 2021 vor fi cei mai grei ani, din punct de vedere ecologic şi social, din ultimii 100 de ani, pentru întreaga planetă. Vor fi scăpate de sub control echilibrele ecologice şi nu numai. Am făcut aceasta predicţie încă înainte de anul 2000”. În acelaşi timp, l-am mai întrebat pe distinsul nostru interlocutor ce anume îl îngrijorează în aceste context pe care îl cunoaşte atât de bine şi ce anume îi dă totuşi speranţe, iar răspunsul său a făcut trimitere, ca motiv de reală temere, la „amplificarea dezechilibrului geostrategic Vest-Est, care face ravagii de 208 ani în întreaga lume, începand cu anul 1812”, iar în privinţa optimismului, la „ sistemele de autoreglare biologice”.

În concluzie, ec.dr. Maris Stoicescu susţine că „perioada care a început în 2014 şi se va încheia în 2021 a adus pe Pământ cele mai profunde schimbări suferite în ultimii 2000 de ani”. La sfârşitul acestei perioade, în opinia sa, „lumea îşi va fi schimbat complet viziunea asupra vieţii, atât la nivel individual, cât şi global, dar şi din punct de vedere fizic şi emoţional”. Însă autorul nu se opreşte aici şi susţine că suntem pe un drum fără întoarcere, că e nevoie de o „schimbare majoră” dacă omenirea vrea să aibă viitor pentru ea şi întreaga planetă şi că „într-o oră, o zi, o lună sau poate ceva mai mult există o şansă ca populaţia să îşi reconsidere ierarhia valorilor”.