• Prefectul Cristian Ionescu confirmă stabilirea a două centre de carantină

• Măsuri suplimentare la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean

• Persoane venite din zonele afectate de epidemie, aflate sub monitorizare

• În farmacii nu mai sunt măşti de unică folosinţă chiar şi de la începutul anului

• Cu biletul în buzunar şi frica în sân, prahoveni plecaţi în Italia nu ştiu dacă să vină sau să nu vină acasă

N. Dumitrescu

Răspândirea epidemiei de coronavirus nu doar în China, ci şi în state europene, aşa cum este Italia – unde trăiesc şi muncesc peste 1.200.000 de români – a determinat autorităţile, inclusiv din Prahova, să se mobilizeze. Astfel, prefectul judeţului, Cristian Ionescu, ne-a declarat, ieri, că la nivel de judeţ au început demersurile, chiar din ziua de duminică, pentru punerea în aplicare a unui plan de măsuri ce trebuie activat în cazurile în care ajung în judeţ persoane din zone afectate. Astfel, acesta ne-a confirmat că în Prahova au fost identificate două spaţii pentru carantină, spre care vor fi direcţionate, în situaţiile care o impun, persoanele respective. Pe de altă parte, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Prahova face apel la populaţie să nu intre în contact cu persoane venite din țările afectate, respectiv China şi Italia, făcându-se recomandarea ca să fie anunţaţi imediat atât reprezentanţii acestei instituţii, cât şi medicii de familie, în situaţia în care au cunoştinţă de sosirea în Prahova a unor persoane din zonele respective. Recomandarea a fost făcută în contextul în care noul director al Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, Dan Ioniţă, ne-a declarat că, până în momentul de faţă, la nivelul judeţului au fost monitorizate, deja, 11 persoane întoarse din China. Pe de altă parte, populaţia este sfătuită să evite zonele aglomerate, aşa cum sunt supermarketurile şi mall-urile, recomandându-se, oricât de banal ar părea acest gest, spălatul des pe mâini. De adăugat că, în speranţa de se proteja cât mai mult de viruşi, de orice tip, prahovenii au dat iama şi în farmacii, epuizând stocurile cu măşti de protecţie. La Ploieşti, de pildă, la unele dintre punctele farmaceutice din zona centrală nu mai sunt măşti de protecţie încă de la începutul acestui an! Nu în ultimul rând, măsuri suplimentare au fost dispuse şi la Unitatea de Primiri Urgenţe a celui mai mare spital din judeţ.

Prefectul judeţului, Cristian Ionescu, ne-a declarat, ieri, că încă din data de 23 februarie au fost puse în aplicare unele măsuri în contextul eventualei extinderi a coronavirsului din Italia în România. Mai mult decât atât, cu precizarea că se aşteaptă aprobările de la ministerele de resort, acesta ne-a confirmat că deja au fost indentificate, la nivelul judeţului, două spaţii destinate carantinării persoanelor care vor impune acest lucru.

De adăugat şi faptul că, ieri, deja unele dintre primăriile din Prahova, precum cele din Comarnic şi Buşteni, au prezentat pe pagina de facebook a autorităţii locale o serie de informaţii detaliate pe tema epidemiei de coronavirus, încă de la început populaţia fiind avertizată de faptul că infecţia cu acest nou virus nu are tratament şi nu există niciun vaccin specific pentru combaterea acestuia.

Măsuri suplimentare la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean

La rândul său, şi conducerea Consiliului Judeţean Prahova a dat ieri asigurări că sunt luate toate măsurile pentru reducerea riscului de apariţie a unor cazuri de îmbolnăvire atât în privința gripei sezoniere, cât și în cazul coronavirusului Covid-19. Confimându-se faptul că, până în momentul de faţă, în Prahova nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus, prahovenilor li s-a făcut recomandarea să nu intre în panică dar să fie precauţi şi, cel mai important, să se informeze din surse sigure, nu de pe diverse forumuri sau site-uri neautorizate. În context, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, a anunţat că, ieri, a avut o întâlnire cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai Spitalului Județean de Urgență Ploiești, ai Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, ai muzeelor și celorlalte instituții subordonate administraţiei judeţene, pentru a pune la punct un plan de măsuri comun. Subliniindu-se faptul că în cadrul celor două spitale aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova sunt luate măsuri pentru reducerea posibilității de apariție a unor cazuri de îmbolnăvire, specifice inclusiv în privința gripei sezoniere, a fost anunţat faptul că în cea mai mare unitate medicală – Spitalul Județean de Urgență Ploiești – unde ajung sute de pacienți zilnic, în special la Unitatea de Primiri Urgențe, au fost instalate 700 de dispensere cu soluții dezinfectante pentru mâini în toate spațiile publice, inclusiv în toalete și la intrări. De asemenea, măștile de protecție de unică folosință sunt puse la dispoziția tuturor persoanelor care vor să intre în spital și prezintă simptome de insuficiență respiratorie. “Până acum, de la apariția epidemiei de gripă sezonieră, numai la Spitalul Județean de Urgență au fost utilizate circa 20.000 de măști de unică folosință. Tot astăzi (n.n – ieri), am verificat personal care sunt stocurile produselor destinate protecției personalului medical, pacienților și aparținătorilor la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. În prezent, situația este sub control și vom avea grijă să organizăm proceduri de achiziție pentru a nu apărea sincope în aprovizionare. Și la intrările în Palatul Administrativ din Ploiești vor fi instalate dispensere cu dezinfectant, urmând să procedăm la fel și cu celelalte sedii ale instituțiilor unde publicul larg are acces zilnic și în număr mare, cum ar fi muzeele județene și secțiile acestora”, a mai anunţat preşedintele Consiliului Judean Prahova.

Persoane venite din China, sub supraveghere medicală

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, Dan Ioniţă, ne-a precizat, ieri, că, până în momentul de faţă, în judeţul Prahova au fost supravegheate între 6 şi 11 persoane (numărul acestora a fluctuat) care s-au întors din zonele afectate de epidemie ale Chinei. Pe de altă parte, interlocutorul nostru ne-a precizat că este important ca populaţia să nu intre în contact cu persoane venite din zonele afectate, respectiv din China şi Italia, şi să anunţe imediat atât reprezentanţii instituţiei, cât şi medicii de familie, în eventualitatea în care au cunoştinţă de venirea în Prahova a unor persoane din zonele respective. Totodată, directorul DSP Prahova a ţinut să transmită populaţiei şi o serie de recomandări de care ar trebui să se ţină cont în această perioadă, pe primul loc fiind, oricât de banal ar putea părea, spălatul des pe mâni cu apă şi săpun. De asemenea, se recomandă evitarea zonelor aglomerate, aşa cum sunt supermarket-urile şi mall-urile.

Măştile de protecţie – de negăsit în unele farmacii

Am făcut, ieri, un scurt raid prin farmaciile din zona centrală a Ploieştiului şi am constatat că niciuna dintre cele cinci unităţi în care am intrat nu avea la vânzare nici măcar o singură mască de protecţie. Ba, la una dintre aceste farmacii, ni s-a spus că nu mai sunt în stoc astfel de produse încă de la începutul acestui an. La o altă farmacie, ultimele măşti s-au vândut acum două zile, în timp ce în altă unitate s-au epuizat joia trecută, cu precizarea că avuseseră la vânzare inclusiv măşti de protecţie speciale pentru copii, cu un design şi colorit care să-i atragă să le poarte. De altfel, într-una dintre aceste unităţi, o treime dintre cei care îi trecuseră pragul până ieri la prânz s-au arătat dezamăgiţi de faptul că nu mai erau la vânzare şi măşti de protecţie. De la reprezentanţii unora dintre faramacii am reţinut şi că în ultima perioadă a fost în creştere numărul persoanelor care au ţinut să aibă în stoc, acasă, produse pentru combaterea răcelii şi a gripei, inclusiv pentru a creşte imunitatea, în mod special cea a copiilor.

Ministerul Sănătăţii: Toţi românii din cele două regiuni din Italia unde este carantină din cauza

coronavirusului vor fi plasaţi automat în carantină în România, dacă revin în ţară

Toți românii din cele două regiuni din Italia unde este carantină din cauza coronavirusului – Lombardia și Veneto – vor fi plasați automat în carantină timp de 14 zile în România, în cazul în care revin în țară, indiferent dacă prezintă sau nu simptome, a declarat, pentru HotNews.ro, Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, responsabil de măsurile de protecție pentru coronavirus. Măsura vine în contextul în care autoritățile au informații că unii dintre românii din Italia se întorc în aceste zile în România, cu autoturismele personale, cu autocare sau cu avionul, de teama faptului că în Italia s-au înregistrat cele mai multe îmbolnăviri de coronavirus din Europa.

Iată şi alte precizări şi măsuri anunţate de Ministerul Sănătății pentru a preveni eventuala extindere a coronavirusului din Italia în țara noastră: România ar putea fi mai expusă la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național „din cauza dinamicii călătoriilor cetățenilor români pe rutele terestre și aeriene dintre cele două țări (România și Italia – n.n.)”; România are suficiente locuri pentru a plasa oameni în carantină, chiar și în cazul în care numărul acestora va crește. Persoanele plasate în carantină sunt ținute izolate 14 zile și sunt testate atât la momentul introducerii în carantină, cât și la ieșirea din carantină, după 14 zile, a precizat Nelu Tătaru; Personalul de la granițele României a fost suplimentat, iar autoritățile au liste, de la consulatele românești din Italia, cu românii stabiliți în această țară, mai spune secretarul de stat Nelu Tătaru, care dă asigurări că nimeni nu se poate întoarce din zonele afectate de coronavirus în Italia și nu poate „fenta” măsura introducerii în carantină; Măsurile sunt valabile atât la punctele de frontiera terestre, cât și la cele maritime/ fluviale și aeriene. Ministerul Sănătății susține că va asigura personalul medical necesar în punctele de trecere a frontierei, cu specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică, inclusiv prin detașare din alte județe și unități sanitare; Până în acest moment, niciun român din Italia nu a fost diagnosticat cu infecție cu coronavirus și nici nu s-au înregistrat cazuri de români care să prezinte simptome, a precizat Nelu Tătaru;Reprezentanții Ministerului Sănătății mai spun că în perioada următoare urmează să fie extinsă campania de informare a populației privind infecția cu noul coronavirus, măsurile de prevenire individuale și colective care trebuie luate și va fi elaborat un buletin de informare zilnic privind evoluția situației la nivel internațional și eventualele măsuri suplimentare luate de autoritățile române.

Mii de familii de pe Valea Slănicului privesc cu îngrijorare la situaţia de urgenţă instituită în Italia!

Cu biletul în buzunar şi frica în sân, unii dintre cei plecaţi nu ştiu dacă să vină sau să nu vină acasă

Luiza Rădulescu Pintilie

Dacă situaţia dramatică generată în China de noul coronavirus li s-a părut multor români un pericol îndepărtat şi un subiect „la zi” doar pentru programele de ştiri, intrarea Italiei direct pe locul al treilea al zonelor lumii afectate şi, prin aceasta, pătrunderea în spaţiul european duce îngrijorarea până la Slănic Prahova şi comunele învecinate! Din „oraşul sării” , după cum ne-a confirmat ieri dimineaţă primarul Remus Moraru, sunt plecate aproximativ 1.500 de persoane cam peste tot pe unde se pleacă pentru un trai mai bun, ceea ce şi explică de ce aşezarea are astăzi doar 5.499 locuitori, potrivit datelor oficiale de la ultimul recensământ.Şi, după părerea sa, dacă e să facă rapid şi un… recensământ al celor plecaţi, între 300 şi 500 sunt chiar în Italia! Formula e cea ştiută: un părinte pleacă, un altul rămâne cu copiii şi, cu siguranţă, îngrijorări sunt acum şi aici, acasă, şi acolo departe, fiindcă nimeni nu ştie cum vor evolua lucrurile. La rândul său, edilul din Ştefeşti, comuna care a fost , la începutul anilor 90, „numărul 1” la plecările în străinătate, ne-a confirmat că, în prezent, doar în jur de 100 de familii continuă să fie departe, fiindcă, din fericire, cei care şi-au „ridicat” copiii şi au reuşit să strângă un bănuţ s-au întors acasă. Iar mulţumirea sa e că mai bine de jumătate dintre ei chiar şi-au schimbat în bine viaţa. Despre situaţia din Italia, primarul Vasile Tăbăraş e mai mult decât informat, fiindcă tocmai a vorbit la telefon cu doi dintre cei aflaţi în zona Torino ,iar unul dintre ei i-a mărturisit că are bilet cumpărat chiar pentru mâine, dar încă nu ştie ce să facă fiindcă se teme şi să mai rămână acolo şi să vină în România şi să fie pus în situaţia de a intra în carantină. De altfel, însuşi primarul era ieri în dubiu dacă să mai onoreze invitaţia pe care a primit-o de la consăteni plecaţi în Spania şi cu care ţine legătura, gândindu-se la ce ar putea să fie prin aeroporturi în contextul extinderii rapide a măsurilor preventive. În schimb, e mulţumit că unii dintre cei plecaţi nu s-au „rupt” de locul rădăcinilor şi vin, de exemplu, pe cheltuiala lor, să voteze la alegerile locale , indiferent ce „culoare” are opţiunea lor de alegători. Iar lângă mai noile îngrijorări, dintre cele vechi ne-a mărturisit-o pe aceea că populaţia aşezării e în continuă scădere, fiindcă, inclusiv în familiile în care au crescut chiar şi 10 copii, cei ajunşi la rândul lor părinţi se opresc doar la un singur urmaş. Aşa că, dacă va mai fi ales, se gândeşte ca la anul să propună Consiliului Local acordarea a câte 2.000 de lei pentru fiecare naştere.

Dintre cei aproximativ 800 de locuitori ai Alunişului plecaţi în străinătate, cam 250-300 au ales Italia, această ţară situându-se acum pe primul loc, poate la egalitate cu Spania, şi depăşind Anglia şi Germania, după cum ne-a precizat tot ieri primarul Cristian Bîgiu. Cei mai mulţi lucrează – ca şi „vecinii „lor din Ştefeşti şi Slănic – în construcţii, în asistenţa socială sau în transport, nu puţini fiind cei care s-au întors acasă, au obţinut permisul de conducere şi acum lucrează pe TIR. Şi , cu siguranţă, în aceste zile, sunt destule îngrijorările şi la Aluniş pentru rudele plecate în Italia. Iar dacă, de obicei, se întorc acasă în luna august, în concediu, acum e mai greu de prevăzut cum urmează să evolueze, din această perspectivă, lucrurile. Ce ştie cert primarul Alunişului e şi că aici populaţia e în scădere, în prezent aşezarea având 3.200 de locuitori, în 1.400 de gospodării, cărora li se adaugă, în alte 300 de gospodării, „străinaşii” veniţi doar pe timpul verii. Anul trecut s-au înregistrat 20 de naşteri , dar numărul celor plecaţi pe drumul fără de întoarcere a fost mult mai mare, numai de la Primărie eliberându-se vreo 30 de certificate de deces, plus cele cam tot pe atâtea eliberate de alte instituţii din locul în care şi-au găsit bieţii oameni sfârşitul.

Datele oficiale ale ultimului recensământ evidenţiază că încă de atunci Italia se afla pe primul lor în opţiunea românilor care au ales să-şi facă în străinătate o soartă mai bună, înregistrându-se peste 720.000 de persoane la acea dată, iar în prezent vorbindu-se de mai mult de 1,2 milioane de persoane. Şi opţiunile prahovenilor menţin Italia în top, acelaşi recensământ evidenţiind existenţa a peste 23.000 de persoane plecate în străinătate, din care peste 7.000 în această ţară, pe locul doi după Spania (aproape 9.500 de persoane).