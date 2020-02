George Marin

Mai grăbită decât altădată, Federația Română de Box a planificat Campionatele Naționale pentru Seniori în perioada 3-9 februarie, la Iași. Graba este justificată de faptul că, între 13 și 24 martie, la Londra, este programat primul turneu european pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din acest an.

Sportivii de la CSM Ploiești au coborât din cantonamentul de la Cornu, acolo unde 26 de boxeri, băieți și fete de la toate categoriile de vârstă, sub îndrumarea antrenorilor Titi Tudor și Adrian Pârlogea au făcut pregătirea necesară pentru competițiile ce le stau în față, și au participat la un antrenament tip sparring în sala de box care afișează numele de „Titi Prosop”. La acest sparring a fost remarcată și prezența a câtorva pugiliști de la Rapid București (antrenor: Mihai Stavri) și de la clubul din Mizil (antrenor: Cornel Lazăr).

La competiția de la Iași, CSM va prezenta doi sportivi: George Dumitrescu, deținătorul titlului la categoria 63 de kilograme, și Răzvan Mihai, la categoria 52 kilograme. „Nici nu ne gândim la altceva decât la titlul de campion pentru Dumitrescu. Iar de la Mihai aștept o evoluție foarte bună, concurența fiind puternică la categoria lui” – a declarat antrenorul Titi Tudor.

Celălalt club cu secție de box, CS Petrolul Ploiești, va prezenta un singur pugilist la aceste Campionate Naționale: Gabriel Șchiopu, la categoria 52 de kilograme. În calitate de component al lotului național, Șchiopu a efectuat stagiul centralizat la Bacău, sub comanda antrenorului federal Relu Auraș, după care și-a continuat pregătirea în sala clubului ploieștean, îndrumat de antrenorii Ion Moroiță, Leontin Sandu și Ovidiu Dragomir. La Iași, Șchiopu va fi asistat în ring de antrenorul Ion Moroiță, care a declarat: „Șchiopu este decis să își ia revanșa pentru titlul scăpat printre degete anul trecut (n.n. Șchiopu a fost învins în finală de hunedoreanul Cosmin Gârleanu). După surpriza neplăcută de anul trecut, acum se așteaptă de la el nu surpriza plăcută, ci normalitatea, concretizată în titlul de campion”.