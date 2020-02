Instituţia Prefectului Prahova a anunţat, citând Agenţia Naţională de Meteorologie, că începând de astăzi vor intra în vigoare mai multe atenţionări de vreme rea , inclusiv Cod roşu de vânt în zonele înalte de munte, care vor fi valabile şi pentru Prahova. Concret, județul Prahova se va afla sub mai mult coduri de vremea rea, după cum urmează: Cod Portocaliu: 5 februarie, ora 17:00 – 6 februarie, ora 08:00, fenomenele vizate fiind intensificări susținute ale vântului şi ninsoare viscolită. Astfel, în intervalul de timp menţionat vor fi înregistrate intensificări susținute ale vântului cu rafale de 70…85 km/h, temporar va ninge viscolit determinând scăderea vizibilității. Cod Roşu : interval de valabilitate: 5 februarie, ora 18:00 – 6 februarie, ora 08:00, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Brașov, Buzău. Fenomene vizate: viscol puternic, rafale de peste 100…120 km/h, vizibilitate redusă spre zero. Vântul va sufla tare, va fi viscol puternic, vizibilitate redusă spre zero, iar rafalele vor depăși 100…120 km/h.

Peste 225 pompieri cu 161 autospeciale de intervenție și mijloace tehnice sunt pregătiți să intervină în sprijinul populației și autorităților locale din județ

În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor de COD PORTOCALIU și ROȘU, în situația scăderii accentuate a temperaturilor însoțite de intensificări susținute ale vântului, viscol puternic, rafale de peste 100…120 km/h, vizibilitate redusă spre zero, care vizează județul Prahova, s-au asigurat măsuri necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă. Avertizarea de cod portocaliu este valabilă de astăzi începând cu ora 14:00 până în data de 06 februarie, ora 12:00, iar cea de cod roșu este valabilă doar în nordul județului, de astăzi de la ora 18:00 până în data de 06 februarie, ora 08:00.Totodată, la nivelul județului s-a decis activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor – etapa I ( Grupa operativă a ISU Prahova va fi la sediul unității), concomitent cu activarea Centrului Județean de Comunicare și Informare Publică, iar începând de astăzi, ora 18:00 CJCCI va fi suplimentat cu specialiști de la instituțiile care asigură managementul situațiilor de urgență.

Misiunile de acordare a primului ajutor medical calificat sunt asigurate de către echipajele SMURD, iar pentru căutare-salvare a persoanelor surprinse de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase sunt pregătite să intervină cu două autovehicule șenilate cu capacitate mărită de trecere, o autofreză și o autospecială de transport victime multiple.

Recomandări:

 Evitați pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar, dacă deplasarea este absolut necesară, să va informați, în prealabil, dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

 Înainte de plecare, asigurați-vă că sistemul de încălzire funcţionează eficient, rezervorul de combustibil este plin, iar autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc.).

 Urmăriți la posturile radio/tv buletinele meteorologice şi recomandările autorităţilor centrale şi locale.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.

Astăzi (nn- 5 februarie a.c.), la ora 14:30, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în urma căreia s-a decis operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare si Conducere a Intervențiilor, activarea grupei operative la sediul ISU Prahova, concomitent cu activarea Centrului Județean de Comunicare și Informare Publică.

În cadrul ședinței au fost analizate starea drumurilor naționale și județene, pregătirea utilajelor și mijloacelor de intervenție, stocurile de materiale antiderapante.

Au fost transmise circulare către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență în vederea instituirii serviciului de permanentă la sediile autorităților publice locale și monitorizarea evoluției situației.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comandamentul Operaţional de iarnă monitorizează evoluţia situaţiei operative, precum și verificarea și cunoaşterea situației cu femeile gravide cu sarcina în 7-9 luni, a persoanelor are urmează tratamente de dializă sau alte afecțiuni, dar și situația cu spațiile destinate cazării temporare a persoanelor.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Prahova