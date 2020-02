N. D.

Seria evenimentelor de recrutare a forţei de muncă sub genericul “Cafeneaua cu Joburi” continuă, la nivel naţional, şi în 2020. Astfel, astăzi, campania va ajunge şi în Prahova, la Ploieşti, la Hotel “Prahova”, evenimentul urmând să aibă loc între orele 10.00 – 17.00. Subliniindu-se faptul că, în continuare, se pune accentul atât pe calitatea procesului de recrutare, cât și pe valoarea interacțiunii față în față, firmele care vor fi prezente astăzi la Ploieşti au ales să facă parte din campania “Cafeneaua cu Joburi” pentru că au dorit să vadă situația reală din piața muncii, considerând că, dincolo de un CV și o interacțiune online, un târg de joburi oferă oportunitatea cunoașterii şi a unei prime selecții, precum și eficientizarea procesului de recrutare. În același timp, cei care se află în căutarea unui loc de muncă pot să intre și ei în contact cu realitatea, să stea de vorbă cu angajatorii și să obțină mult mai mult decât un simplu e-mail. Iar în acest “altfel de târg cu locuri de muncă” este folosită cafeaua ca pretext de relaxare și socializare, în fapt fiind vorba despre crearea unui context diferit, fără presiune, care să invite la cunoaștere reciprocă.

Potrivit organizatorilor acestei acţiuni, în cadrul acestor evenimente participă firme din domenii diverse, respectiv: producție, retail, transport intern și internațional, finanțe-bănci, asigurări, industria lemnului, industrie grea, confecții, HoReCa, construcții, agricultură și zootehnie, industria petrolieră, IT, industria alimentară, inginerie, proiectare etc.

Cafeneaua cu Joburi este o inițiativă a companiei de recrutare ECIM, în parteneriat cu OLX.