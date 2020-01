F.T.

Polițiști de la Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au acționat pe raza județului pentru verificarea transporturilor de persoane și de mărfuri.

În urma filtrelor rutiere instituite joi, 16 ianuarie a.c., au fost aplicate aproape 60 de sancţiuni contravenționale, în valoare de peste 36.000 de lei.

În plus, au fost reţinute şi patru permise de conducere.

În fapt, acţiunea şi în special sancţiunile aplicate joi nu au confirmat altceva decât faptul că există destui conducători auto care pun în pericol atât viaţa lor, cât şi pe a altor participanţi în trafic.

Nu de alta, dar în zilele precedente, polițiștii au acționat pe raza județului pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și a celor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Au fost controlate 1324 de autovehicule și au fost aplicate 499 sancțiuni contravenționale, dintre care 265 au fost pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 10 pentru conducere sub influența alcoolului și 224 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri ale conducătorilor auto.

Astfel, 33 de conducători auto au rămas fără permis de conducere (cinci dintre aceștia pentru depășirea vitezei cu 50 km/h peste limita legală, 14 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și alţi 14 pentru diferite abateri).