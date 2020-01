F.T.

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice.

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, dar şi Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Respectivele amendamente au intrat în vigoare începând de ieri, legea instituind reguli clare în ceea ce priveşte procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor sau al vehiculului. De asemenea, sunt prezentate condițiile în care o persoană poate fi condusă la sediul poliţiei și situațiile în care polițistul poate utiliza forța, respectiv sunt introduse garanții suplimentare pentru respectarea drepturilor cetățeanului.

Potrivit unui comunicat al MAI, „este înăsprit cadrul juridic pentru o serie de fapte antisociale, cum ar fi refuzul persoanei de a se legitima, sau organizarea de petreceri private în spațiul public, în apropierea imobilelor cu destinația de locuințe. în acest context, polițistul are dreptul să solicite persoanei care face obiectul legitimării să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.Totodată, acesta are dreptul să conducă o persoană la sediul poliției, în următoarele împrejurări: când nu s-a putut stabili pe loc identitatea acesteia, ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice; din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor, ori bunurilor aflate asupra sa, respectiva persoană creează motive verosimile pentru a se bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală; prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică; luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

În situaţiile enumerate mai sus, persoana poate fi condusă la cea mai apropiată unitate de poliție unde se pot realiza identificarea sa, verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale. Verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se realizează de îndată, fără a depăși 8 ore de la momentul inițierii deplasării ( conducerii la cea mai apropiată secţie de poliţie -n.n.)”.

De asemenea, tot începând de ieri, au intrat în vigoare şi garanţii pentru persoana condusă la sediul poliției, aceasta având, potrivit aceluiaşi comunicat al MAI – următoarele drepturi: ” de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției; de a fi informată cu privire la drepturile ce-i revin; de a contesta măsura dispusă; de a fi asistată de un avocat și de a comunica direct cu acesta; de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane pe care o indică; de a fi asistată de un medic; de a-i fi informați părinții, tutorele sau reprezentantul legal, dacă este vorba de un minor; de a primi o copie a procesului-verbal întocmit cu această ocazie”.

Dar, o prevedere care într-adevăr poate preveni producerea iminentă a unei infracţiuni este următoarea: polițistul are dreptul de a pătrunde, în orice mod, într-o locuință sau în orice spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spațiu este o persoană aflată în pericol!

Totodată, este introdusă prezumția săvârșirii unei acțiuni violente împotriva polițistului, dacă persoana care a fost avertizată să nu se apropie continuă să se apropie de omul legii. Acțiunea persoanei dă dreptul polițistului de a interveni, utilizând forța, proporțional și strict cât este necesar pentru a înlătura pericolul și pentru a lua măsurile legale necesare.