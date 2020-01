N.Dumitrescu

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, în parteneriat cu Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, organizează la Ploieşti, în perioada 7-9 februarie, Festivalul Internațional de Canto “Cezar Ouatu” . Competiţia se adresează copiilor, tinerilor și tuturor celor care au aptitudini muzicale, cu vârsta cuprinsă între 6 și 32 ani, împliniți până la data Galei evenimentului, pentru următoarele genuri muzicale: canto muzică uşoară, canto clasic şi canto popular, perioada de înscrieri urmând să se încheie pe data de 15 ianuarie. Potrivit organizatorilor, festivalul menţionat a fost gândit ca un eveniment de referință și un obiectiv cultural la nivelul municipiului Ploiești și județului Prahova, atât pe plan național cât și internațional, având în vedere performanțele obținute și experiența la nivel național și internațional a lui Cezar Ouatu, considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți și cameleonici cântăreți din România. Odată cu inițierea acestui eveniment, care va avea loc la filarmonica ploieşteană, se doreşte să se promoveze tinerele talente , pentru a se demonstra astfel că Ploieștiul are potențial cultural și că se poate înscrie cu succes pe harta orașelor cu unul dintre cele mai importante festivaluri de canto pe secțiuni din România și Europa. Preselecția tuturor concurenților se va face online ,pe pagina https://ficco.ro/înscriere/, până pe data de 15 ianuarie, în baza dosarului de preselecție, fiecare posibil concurent având obligația de a trimite un clip video sau link de YouTube cu prestația sa, fără a fi nevoie ca aceeași piesă să fie cântată și în festival, comisia de preselecție urmând să-şi rezerve dreptul de a accepta sau refuza dosarul de înscriere în funcție de nivelul candidatului. Conform programului de desfăşurare a concursului, lista concurenților admiși în urma preselecției online va fi publicată pe site-ul Festivalului Internațional de Canto “Cezar Ouatu”, www.ficco.ro, pe data de 18 ianuarie, organizatorii și juriul de specialitate rezervându-şi dreptul de a stabili numărul de concurenți admiși precum și ordinea intrării în concurs. Pentru concurenţii români, aceştia vor pregăti pentru concurs două lucrări muzicale (piese pop, hituri , arii, lieduri, romanțe, doine etc) atât din repertoriul românesc consacrat, cât și din repertoriul internațional, fiecare urmând să cânte live, furnizând organizatorilor negativul orchestral pe suport digital. În cazul concurenţilor străini, aceştia vor pregăti două lucrări muzicale atât din repertoriul consacrat al țării de origine, cât și din repertoriul internațional, care vor fi interpretate tot live. La finalul semifinalei, membrii juriului de specialitate se vor reuni și împreună vor stabili concurenții şi momentele artistice din fiecare categorie și secțiune ce vor merge mai departe în finală și Gala Laureaților, finala fiind programată pe data de 9 februarie. Pentru finală, criteriile de jurizare vor fi: calitățile vocale, prezența scenică, intonația, timbrul vocal, dicţia, expresivitatea, costumația, stilul interpretativ, personalitatea, charisma, originalitatea. A fost anunţată şi valoarea premiilor, concurentul care va câştiga trofeul urmând să primească suma de 2000 de euro, cel care va primi Premiul I – 1.200 de euro, Premiul II – 800 de euro, Premiul III – 500 euro, Gala laureaţilor urmând să se desfăşoare sub forma unui spectacol deschis publicului.