Reprezentativa Under 18 a României, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2002, va participa la un turneu internațional amical, în perioada 5-12 februarie, în Spania, perioadă în care unul dintre juniorii petroliști va fi „obligat” să schimbe colegii, in timp ce galben-albaștri se vor antrena în Turcia, în al doilea turneu, acesta urmând să meargă în Spania.

Este vorba despre Ianis Stoica, cel care va participa la turneul organizat de federația norvegiană, care se va disputa în La Manga și la care vor mai participa naționalele Portugaliei, Turciei și Norvegiei. Astfel, tricolorii pregătiți de Daniel Oprescu se vor reuni la Mogoșoaia duminică, 2 februarie, și se vor pregăti în țară până pe 5 februarie, când este programată deplasarea în Spania.

Partidele amicale se vor disputa conform următorului program:

7 februarie, ora locală 15:00: România – Norvegia

9 februarie, ora locală 15:00: România – Portugalia

11 februarie, ora locală 15:00: România – Turcia

Lotul convocat pentru această acțiune:

Portari: Otto Hindrich (CFR Cluj), Alexandru Tătaru (Fotbal Club Rapid)

Fundași: Darius Grosu (FC Viitorul), Andrei Iana (LPS Cetate Deva), Ionuț Mitran (Universitatea Craiova), David Tălmaciu (AS Municipal SR Brașov), Alexandru Chilili (FC Voluntari), Nicolae Sima (FC Viitorul), Ștefan Stefanovici (CS Sporting Juniorul Vaslui)

Mijlocași: Ovidiu Perianu (FCSB), Constantin Grameni (FC Viitorul), Soma Casiadi-Bako (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), Botond Szondi (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), Ianis Stoica (FC Petrolul Ploiești), Leon Peto (FSV Mainz 05/Germania), Alexi Pitu (FC Viitorul), Ahmed Bani (SC Dinamo 1948)

Atacanți: Marian Danciu (Universitatea Craiova), Florin Bălan (FC Voluntari), Louis Munteanu (FC Viitorul)

Tricolorii sunt calificaţi direct la EURO U19 din 2021

Actuala generație U18 – care începând din vară devine U19 – este calificată direct la Campionatul European U19 din 2021 din postura de țară gazdă și nu va disputa preliminarii. Federația Română de Fotbal a câștigat, în toamna anului 2019, dreptul de a găzdui turneul final Under 19 din 2021, chiar stadionul Ilie Oană fiind nominalizat pentru a găzdui meciuri la această competiţie!

Pentru celealte șapte locuri puse în joc pentru turneul final se vor lupta 52 de asociații, în faza grupelor de calificare, urmând ca la Turul de Elită să li se alăture și Portugalia. În final, șapte echipe vor veni la București, unde alături de reprezentativa noastră vor lupta pentru titlul de campioană europeană.

Walace a plecat acasă

Reprimit în lot, deși era pe lista disponibilizărilor, susținut de o parte a stafului, fundașul Walace a trecut, din nou, pe… linie moarta. Astfel, antrenorul Costel Enache se vede pus în situația de a pierde doi fundași centrali. După Sîrghi, cel care se pregătește separat din cauza unei probleme de natură musculară, brazilianul Alves da Silva Walace s-a „rupt” și el, situația sa fiind mult mai gravă Acesta a efectuat o ecografie în Turcia, iar rezultatul acesteia a scos în evidență o recidivă a unei mai vechi accidentări, lucru care impune, practic, o nouă pauză.

De altfel, Walace a și venit în România, pentru o serie de investigații suplimentare și pentru a începe, cât mai rapid, recuperarea, prezența sa în al doilea stagiu fiind incertă. Și, desigur, situația obligă staff-ul la căutarea unor soluții viabile, urgent, pentru compartimentul defensiv.