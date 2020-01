Luiza Rădulescu Pintilie

Visat cândva drept capitală de judeţ ori port la mare, rămas în istorie pentru minutul în care, pe la 1900, trenul Bucureşti-Berlin a oprit în gara sa, „scenă” a comediei care i-a adus, lângă felinarul de pe una dintre uliţele sale , pe nimeni alţii decât legendarii îndrăgostiţi din Verona- Romeo şi Julieta, scos din anonimat de Geo Bogza, ce şi-a împlinit visul de a-l vedea într-o toamnă , apoi, sub trecerea timpului, căzut sub zodia locurilor în care nu se întâmplă mai nimic, Mizilul se găseşte , la acest început de an, pentru a treisprezecea oară, reintrat sub semnul fast al spiritului viu, înalt şi profund, cu „parfum” de poezie, epigramă şi flori „cu suflet”! Fiindcă, sub zodia lui Caragiale, într-o cheie parodică, ironică, mitul Romeo și Julieta este rescris, de 13 ani, în forma unui festival literar- Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”( festival început în anul 2007, la 100 de ani de la publicarea comediei omonime, al cărei autor este mizileanul George Ranetti), în jurul căruia iniţiatorii şi coordonatorii-profesorii Laurențiu Alexandru Bădicioiu şi Victor Minea, alături de ec. Claudiu-Remus Minea – au avut priceperea de a aduna aproape 4500 de concurenți români din România, Austria, Canada, Cehia, Elveția, Franţa, Germania, Israel, Italia, Portugalia, R. Moldova, Spania, Scoţia, Spania, Ucraina. Iar longevitatea manifestării s-a înnobilat, de la ediţie la ediţie, cu trăirea, dăruirea şi prietenia celor care , invitaţi şi participanţi, au devenit o frumoasă familie de „mizileni” , ce se adună, o dată pe an, cu voie bună, în jurul mesei „de acasă” şi al unor valori care , cu umor, dar nu în râs, încearcă să-şi păstreze, sub tumultul vremurilor, sensul şi rostul.

Numai simpla enumerare a unor nume ce nu mai au nevoie de nicio prezentare dezvăluie ce lume bună a tot adunat orăşelul acesta , crescând, deodată cu festivalul, la rangul de capitală a unei frumoase stări de spirit: Solomon Marcus, Nicolae Dabija, Ștefan Cazimir, Daniel Cristea-Enache, Mircea Ionescu-Quintus, Ecaterina Andronescu, Vasile Tărâţeanu, Corneliu Leu, Lucia Olaru Nenati, Mihai Stănescu, Mircea Dinescu, Dan C. Mihăilescu, Sorin Roșca Stănescu, George Stanca (în memoria căruia a fost instituit şi va fi acordat un premiu), Alexandru Mironov, Dan Mircea Cipariu, Sorin Preda, Daniela Vlădescu ( a cărei voce, inconfundabilă, de soprană , se va face auzită şi în acest sfârşit de ianuarie, inclusiv ca prezentatoare a celei de-a 13-a Gale de premiere), Aurel Antonie, Nicolae Dragoș, Dan Lupescu, Mircea Vintilă.

Mâine, cu începere de la ora 10.00, în Sala de festivități „Gheorghe Matei” a Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu”, istoria festivalului îşi mai adaugă încă o filă. Şi de bună seamă că va fi cu noroc, chiar dacă matematica aşază această ediţie a festivalului sub semnul lui 13, fiindcă neobosirea organizatorilor şi statornicia invitaţilor şi a participanţilor au în ele puterea de a contrazice până şi superstiţiile numerologice.

Şi dacă am ajuns la cifre, să spunem că au participat în total 394 de concurenți ( aproape o sută fiind din Republica Moldova , dar şi din Italia sau Israel), dintre care 266 la secţiunea „Poezie” și 128 la „ Epigramă”. Iar premiile vor pleca, din „gara” mizileană a festivalului astfel: la secțiunea Poezie: Marele premiu „George Ranetti”: Ana Urmă,Vaslui; Premiul „Grigore Tocilescu”: Mircea Teculescu, Câmpina;Premiul „Agatha Bacovia”: Marioara Nedea, București; la Epigramă: Marele premiu „George Ranetti”: Stelică Romaniuc, Ploiești;Premiul „Grigore Tocilescu”: Nicolae Bunduri, Brașov;Premiul „Agatha Bacovia”: Alexandru Oltean, Bistrița.

Invitatul de onoare este scriitorul și diplomatul Teodor Baconschi, iar printr-o scrisoare în care, printre altele, spune “Unde altundeva ar fi putut avea loc această manifestare dacă nu în capitala, pentru câteva zile, a poeziei şi a râsului sănătos, autentic?(…) Iată cum visul lui Leonida Condeescu nu a fost în zadar : este o „zi solemnă” pentru că Mizilul lui mult iubit(…) este acum reperul pentru creaţie, pentru frumos, pentru voie bună” e astfel prezent şi Excelenţa Sa ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu. La fel cum vor fi prezenţi profesorul şi criticul literar Ştefan Cazimir, reprezentanţi ai Liceului Teoretic Puhoi din Republica Moldova și ai Liceul „Mihai Eminescu” din Ucraina, dar şi colonelul Eugen Lemnaru, în vârstă de 99 ani, absolvent în promoţia 1941 a liceului-gazdă a galei de mâine.

Şi dacă, oficial, festivalul este susținut de Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil”, în colaborare cu Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” , aflându-se sub egida Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Școlar Județean Prahova ,în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Prahova, în fapt legăturile sufleteşti şi „de familie” sunt şi mai multe, confirmând într-un fel ceea ce atât de frumos a spus Nichita Stănescu : „În materie de poezie, România este un mare imperiu”.Ce plină de înţelesuri extindere a graniţelor de spirit, astfel încât şi Mizilul devine, cum inspirat au spus organizatorii festivalului, un „oraş imperial”. Şi ce oraş ar putea fi acela dacă florile nu i-ar adăuga frumuseţe, parfum şi culoare ?! De aceea, ca încă un semn de noroc, s-a alăturat acestei ediţii a treisprezecea, într-un nou proiect al excelenţei, cum îl numeşte directorul Ileana Militaru, şi Şcoala De Flori, ale cărei flori „cu suflet” vor răsplăti premianţii şi vor onora invitaţii. Şi în anul a cărui culoare a fost desemnată a fi albastrul- culoarea simplităţii, dar şi a încrederii, a profunzimii şi a optimismului, albastre şi delicate flori de muscari-zambile moţate şi regali trandafiri vor fi talismanul purtător nu numai de miresme florale, ci şi de reînnoite energii creative, din care să-şi tragă seva viitoare înfloriri de spirit pentru cel puţin încă alte 13 ediţii de festival de acum înainte !