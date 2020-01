N. D.

În prima zi din noul an, Patriarhia Română a proclamat 2020 drept ”Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și ”Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. Potrivit Basilica.ro, site-ul de știri al Patriarhiei Române, actul de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2020 s-a citit după slujba de Te Deum oficiată cu prilejul noului an, pe data de 1 ianuarie, cu precizarea că hotărârea respectivă a fost luată de către sinod în ședințele sale de lucru în toamna anului trecut.

La slujba din prima zi a acestui an, patriarhul Daniel a expus care au fost principalele motive care au dus la luarea deciziilor menționate. ” Anul omagial al pastorației părinților și copiilor urmărește evidențierea reperelor biblice și patristice privitoare la pastorația părinților și copiilor precum și sublinierea rolului educației creștine în societatea contemporană. Icoana emblematică a anului omagial 2020 este icoana Sfinților Părinți Ioachim și Ana și a fiicei lor, Fecioara Maria”, a menționat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a atras atenția și asupra pericolelor la care este expusă familia creștină în zilele noastre. „În societatea contemporană, familia creștină trăiește într-o lume confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată adeseori cu multiple provocări și crize precum sărăcia, migrația, șomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorțul și nesiguranța zilei de mâine”, a mai menționat patriarhul Daniel, ca soluție la această criză acesta îndemnând la afirmarea cu tărie a sfințeniei căsătoriei, a solidarității în familie și între familii, a demnității maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, care sunt considerate ”daruri ale iubirii lui Dumnezeu”.

„Proclamarea anului 2020 ca Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români are ca scop identificarea și promovarea exemplului celor care de-a lungul timpului au susținut spiritual și material activitatea social filantropică a Bisericii Ortodoxe Române precum și evidențierea rolului filantropiei creștine astăzi ca lucrarea pastoral misionară a bisericii. Temeiul filantropiei creștine este evocat de Sfânta Evanghelie și sfânta fradiție a bisericii care subliniază importanța legăturii dintre viața spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre evlavie și dărnicie, dintre liturghie și filantropie”, a mai spus patriarhul Daniel, care a mai adăugat că filantropia trebuie să înlocuiască „individualismul materialist care își face simțită tot mai mult prezența”.