Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, Adrian Mutu a fost prezentat oficial în noul rol, cel de selecționer al reprezentativei Under 21 a României.

Fost petrolist, de care se leagă chiar, într-un fel, începutul declinului ”epocii Dan Capră”, Mutu a fost prezentat de un alt ex-petrolist, tot din perioada în care clubul era ”pe tobogan”, Mihai Stoichiță – directorul tehnic al FRF

„Mă simt onorat, este o mare responsabilitate pentru mine. Vin după Mirel Rădoi, care a făcut istorie cu naționala Under 21, iar acest lucru mă motivează și mai mult. Este o nouă generație talentată, a început bine această campanie. Obiectivul este calificarea la EURO”, a declarat Adrian Mutu. Adrian Mutu are 77 de selecții în tricoul echipei naționale și este golgheterul all-time al României, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35 de reușite. În cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Tg. Mureș.

Până în prezent le-a mai pregătit pe FC Voluntari și echipa U21 a lui Al Wahda. Înainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, în perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv în cadrul FRF, având în responsabilitate relația echipei naționale cu cluburile din țară și din străinătate. România U21 ocupă locul secund în preliminariile EURO 2021, turneu găzduit de Ungaria și Slovenia. Urmează pentru tinerii tricolori duelul contra liderului Danemarca, pe 31 martie, printre viitorii elevi ai lui Mutu regăsindu-se și unul dintre… copii de mingi de pe ”Ilie Oană”, în perioada când Mutu a jucat la Ploiești sub comanda lui Răzvan Lucescu (ce vremuri!!!) – anume Mihai Velisar. Fundașul stânga născut în 1998, vândut cu 15.000 de euro la Gaz Metan Mediaș (Mutu se spune că a luat 200.000 doar la semnarea contractului cu Petrolul…) a devenit titular în Naționala de tineret și va avea acum ocazia să lucreze sub comanda ”Briliantului”!