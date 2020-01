Ce specificații trebuie să aibă următorul tău televizor? Conform magazinelor care le plasează frumos în vitrină, se pare că diagonala este în continuare un factor decisiv. Cu toate astea, tehnologia televizoarelor moderne are o influență mult mai mare decât simpla dimensiune a ecranului. Modelele anului 2020 pot face mult mai mult decât simpla afișare a imaginilor.

Conexiunea la internet face posibilă o suită de funcționalități pentru televizorul modern: servicii de streaming, vizualizarea conținutului de pe laptopuri, calculatoare și telefoane mobile, jocuri, browser, hub al accesoriilor inteligente, toate acestea sunt posibile cu un televizor modern. Partea cea mai bună este că nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a avea aceste lucruri în living-ul tău. Dacă ești în căutarea unui televizor care bifează cele mai noi tehnologii și o calitate a imaginii care să te încânte la vizionare, Samsung este una dintre cele mai recomandate variante de către o mulțime de utilizatori. E greu de cuantificat toate motivele pentru care Samsung este în topul companiilor care comercializează televizoare, așa că îi lăsăm pe cei care le folosesc să te convingă:

Am tv-ul de cateva zile si este perfect functional (varianta de 138 cm), nu are bleed iar negrul este negru, culorile foarte bune si luminozionitate din plin, sunetul este decent chiar si la volum mai mare, cine este bolnav cu sunetul :)) asa ca mine poate acizitiona un sounbar sau in cazul meu boxe Indiana Line Nota 260+250 si 740 legate la un Pioneer VSX 330K… Am luat acest tv special pentru filme 4k si pot zice ca este wow. Pentru cei ce se plang ca nu are luminozitate si culori nu mai stiu eu cum, tv-ul are toate setarile necesare pentru al seta cum vrei tu. Si nu mai comparti tv in gama de pret 1600-2000 lei cu cele de 6000 lei. Vrei tv perfect baga mana in buzunar. – Samsung 50RU7092

Ca să te bucuri și mai mult de calitatea imaginilor, un TV Samsung 4K cu tehnologie QLED îți va oferi și mai multe motive de bucurie.

Un TV minunat, nu avem posturi TV sau emisiuni care sa poata transmite 4k, in afara de DIGI4K, doar cateva sunt HD, marea majoritate redau inca in SD. Asadar, un TV prea bun pentru tehnologia actuala in Romania. Imaginea este excelenta, stralucitoare, cu un negru perfect care scoate in evidenta un contrast pe masura. De preferat vizionare perpendicular pe ecran, cu cat privesti mai din lateral, cu atat imaginea pierde din calitate. Cu telecomanda deja m-am acomodat, exista o multitudine de posibilitati de a accesa canalele rapid, comenzile vocale functioneaza surprinzator de bine, chiar daca numai in lb. Engleza, internetul se acceseaza rapid si este stabil, sunetul este de departe mai bun decat la vechiul LG, folosesc totusi o bara de sunet Samsung cu subwoofer, in rest… Pretul este destul de piperat inca, l-am achizitionat la pretul de 4290 ron. – Samsung 55Q70RA

Dacă dorești să-ți oferi o experiență inedită la fiecare vizionare, un televizor curbat este pentru tine. Avantajul acestuia este menținerea aceleiași distanțe între locul din care privești, centrul și colțurile imaginii.

Cel mai încântător lucru la acest tv este sonorizarea cu adevărat wow. Nici calitatea imaginii nu este mai prejos. Curbura televizorului este destul de slab sesizabilă pentru cei care cred ca nu vor vedea din unghiuri etc. In ceea ce privește partea Smart e așa și așa, cel puțin nu l am conectat deocamdată la o rețea de internet fixa ci doar prin hotspot de pe telefon și a făcut câteva figuri. Ma gândesc ca după ce ii voi face conexiunea cum trebuie va fi in regula. – Samsung 55RU7302

Majoritatea producătorilor te vor ademeni cu tehnologii cunoscute doar de către cei foarte tehnici. Dacă te numeri printre ei, poți lua o decizie doar cu ajutorul foii tehnice. Dacă te afli printre cei care pur și simplu își doresc un televizor care să meargă bine și să afișeze culori foarte bune, mergi la sigur cu opiniile pe care alții le-au lăsat. Opțional, poți merge și în magazine pentru a testa.