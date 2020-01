Un bărbat dat dispărut de cinci zile a fost găsit mort pe Valea Babei

Violeta Stoica



Salvamontiștii din Prahova vor avea astăzi de îndeplinit prima misiune din acest an de recuperare a trupului neînsuflețit al unei victime, din Masivul Bucegi. La cinci zile de la demararea acțiunilor de căutare a unui bărbat de 46 de ani, din Bușteni, trupul înghețat al acestuia a fost găsit ieri, în jurul prânzului, într-o zonă accidentată din Valea Babei.

Este primul deces înregistrat în acest an în Masivul Bucegi, iar astăzi, echipele de salvatori montani vor coborî de pe munte corpul neînsuflețit al bărbatului. Ieri, au fost făcute toate planurile intervenției, astfel încât operațiunea de recuperare să se desfășoare fără incidente.

Acțiunea este una dintre sutele înregistrate de salvamontiștii prahoveni într-un singur an, unele pentru salvarea celor rătăciți sau accidentați pe trasee, iar altele – cum este și în acest caz – de coborâre a trupurilor fără viață ale celor care au pierdut lupta cu muntele.

Cinci zile l-au căutat salvamontiștii pe Gheorghe Andronie, bărbatul de 46 de ani dat dispărut de familia sa din orașul Bușteni. Se știa că a plecat de acasă vineri, 17 ianuarie, în jurul prânzului și ultima legătură telefonică între el și membrii familiei sale ar fi avut loc în aceeași zi. Când plecase de acasă, era îmbrăcat cu o cămașă crem cu albastru, pantaloni din stofă de culoare neagră și era încălțat cu bocanci.

A fost văzut ultima oară la telecabina de la Babele, plecând spre Piatra Arsă. De atunci, familia și cunoscuții nu mai știau nimic de el. Din păcate, nu a fost găsit nici cu elicopterul la care au apelat echipele de salvamontiști, trupul neînsuflețit fiind observat ieri într-o zonă accidentată din Valea Babei. Zona în care a fost găsit este foarte dificilă, iar recuperarea corpului bărbatului va fi destul de anevoiasă, ceea ce înseamnă că intervenția va fi de durată, tocmai de aceea acțiunea – la care vor participa salvamontiștii din echipele de la Sinaia, Bușteni și ale Salvamont Prahova – a fost amânată pentru astăzi.

Există posibilitatea ca bărbatul să fi căzut în zona în care i-a fost găsit trupul neînsuflețit, iar rănile suferite și temperaturile scăzute din ultimele zile și nopți să fi fost cauza decesului.

Anul trecut, potrivit raportului de activitate al Serviciului Public Salvamont Prahova, s-au înregistrat patru cazuri mortale în zona montană a județului Prahova.

La mijlocul lunii martie 2019, a avut loc prima acțiune de recuperare a trupului unui bărbat căzut în Valea Albă, când 10 salvatori montani s-au deplasat în zonă, fiind nevoie și de intervenția unui elicopter pentru extragerea victimei, prin troliere.

Două luni mai târziu, pe Valea Zadelor din Sinaia a fost găsită o persoană decedată, cu un traumatism sever al craniului, iar la începutul lunii iunie 2019, un turist finlandez a suferit un infarct în timp ce se afla pe Valea Călugărului. Deși i s-au făcut manevre de resuscitare, inclusiv cu defibrilatorul, de către salvatorii montani și echipajul de pe ambulanță, finlandezul nu a putut fi readus la viață.

Spre finalul aceleiași luni, cabanierul de la Cabana Caraiman a suferit, la rândul său, un atac de cord, salvamontiștii nemaiputând să îl resusciteze, constatându-se decesul bărbatului.

În cursul anului 2019, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Prahova au intervenit în 661 de acțiuni de salvare a persoanelor accidentate, dispărute sau rătăcite în zona montană și submontană a județului Prahova.