Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat ieri, potrivit Agerpres, că acordă foarte multă atenţie situaţiei din Irak şi că se află în contact permanent cu ministrul român de Externe şi cu cel al Apărării pe acest subiect. Aflat la Munchen, Iohannis a opinat că soluţia pentru criza din zonă este o abordare diplomatică şi revenirea la calm.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite este solid şi funcţionează foarte bine, iar scutul de la Deveselu este o parte a sistemului defensiv NATO şi este foarte bine că funcţionează optimal. Aici nu văd niciun fel de probleme, însă trebuie să fim realişti: situaţia din Irak ne priveşte, fiindcă noi avem foarte mulţi cetăţeni români care trăiesc şi muncesc în zona Orientului Mijlociu, avem oameni şi în Irak, avem oameni şi în alte ţări din zonă, ştiţi foarte bine. Avem reprezentanţe şi, în acest sens, sunt o serie de cetăţeni români expuşi în zonă. Ne preocupă şi vom lua toate măsurile pentru a fi un sprijin real dacă este nevoie. Pe de altă parte, avem şi noi militari în Irak, staţionaţi, care fac parte din forţele NATO care participă în diferite proiecte de pregătire. Sunt instructori care sunt din partea noastră acolo şi, evident, siguranţa lor ne preocupă. O parte din militarii noştri au fost deja relocaţi. Deci tema este foarte importantă pentru noi. Eu personal îi acord foarte multă atenţie. Sunt în contact permanent cu Guvernul şi în special cu miniştrii care se ocupă de aceste chestiuni, în speţă Externele şi Apărarea, şi sunt convins că singura soluţie pentru această criză care a apărut – nu putem să îi spunem altfel – este o abordare calmă, diplomatică şi revenirea la calm în această zonă”, a precizat preşedintele.

Şeful statului român a participat, ieri, la întâlnirea anuală a grupului parlamentar al CSU din Bundestag, ocazie cu care urma să prezinte viziunea României referitoare la viitorul Europei dar şi să poarte un dialog despre priorităţile agendei europene.

El a spus că în cadrul acestei întâlniri vor fi abordate o serie de teme de actualitate cum ar fi Cadrul Financiar Multianual, Brexit, politica de migraţie şi a subliniat sprijinul primit din partea Germaniei în prima jumătate a anului 2019 când România a deţinut preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

„Toate aceste chestiuni reprezintă priorităţi pentru noi şi sunt foarte hotărât şi Guvernul României este foarte hotărât să se implice total pentru a găsi împreună cu ceilalţi din Uniunea Europeană soluţii la toate aceste probleme”, a declarat preşedintele. „Noi am avut în prima parte a anului 2019 preşedinţia Consiliului Uniunii. Am avut câteva rezultate notabile şi am subliniat că sprijinul primit din partea reprezentanţilor Germaniei a fost foarte important şi esenţial în unele soluţii şi îmi doresc să continuăm această foarte bună colaborare în a doua parte a anului, când Germania va avea preşedinţia Consiliului”, a precizat el. Preşedintele Klaus Iohannis a efectuat ieri o vizită de lucru în landul Bavaria.

Misiunile militarilor români dislocaţi

în Irak au fost întrerupte

Misiunile de instruire și consiliere efectuate de militarii români dislocați în Irak au fost întrerupte, a anunțat MApN, ca urmare a deciziei luate la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori de luni, 6 ianuarie, de a suspenda temporar misiunea de instruire a trupelor irakiene, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. „Astfel, pentru asigurarea siguranței personalului, cei 14 militari români care erau în misiune în Irak vor fi relocați temporar într-o altă bază a coaliției”, a anunțat ministerul, citat de Hotnews.

Misiunile militarilor români se axau pe activități de pregătire și formare a instructorilor irakieni din sistemul militar, consilierea oficialilor din Ministerul irakian al Apărării și din alte instituții responsabile pentru reformarea sectorului de securitate și creșterea capacității operaționale a Forțelor Armate ale Republicii Irak.

Decizia României este în deplină concordanță cu poziția aliată exprimată în cadrul reuniunii amintite, și, în funcție de evoluția situației din zonă, militarii români sunt pregătiți să își reia misiunile, informează MApN.

„România rămâne ferm angajată în lupta împotriva terorismului internațional, atât în format aliat, cât și alături de partenerii din cadrul Coaliției Globale anti-ISIS”, mai anunță ministerul.