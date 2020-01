Guvernul îşi va angaja răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, a anunţat ieri premierul Ludovic Orban.

„În discuţiile pe care le-am avut (…) am luat decizia de a ne angaja răspunderea în faţa Parlamentului pentru alegerea primarilor în două tururi”, a spus premierul, în şedinţa de Guvern, citat de Agerpres.

„După cum bine știți, PNL susține alegerea primarilor cu 50%+1 din voturi. În urmă cu câțiva ani, am inițiat un proiect de lege de îmbunătățire a modalității de alegere a primarilor. Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar la o defunctă comisie de cod electoral pentru a împiedica introducerea în plen și adoptarea în Camera Deputaților. Ca atare, am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața parlamentului”, a declarat Orban.

„E vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus unu din cetățeni, pentru a avea legitimitate”, a adăugat Orban precizând că a luat decizia asumării răspunderii pentru că nu mai este nicio șansă ca proiectul de lege să treacă de Parlament.

Președintele Klaus Iohannis declarase miercuri că, în foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi.