• Anul trecut, în Prahova s-au înregistrat peste 600 de solicitări pentru efectuarea acestui vaccin

• Beneficiare sunt adolescentele ai căror părinți și-au dat acordul pentru imunizare

Nicoleta Dumitrescu

În ianuarie 2020, după o înterupere de 11 ani, în România se reia vaccinarea gratuită antiHPV. Campaniile de informare deficitare, care au fost derulate la nivel național și local – mai bine spus lipsa acestora – dublate de refuzul părinților de a accepta imunizarea copiilor lor, au dus la stoparea acțiunilor ce vizau administrarea acestui vaccin, chiar dacă, potrivit specialiştilor, infecția cu Human Papilloma Virus (HPV) este unul dintre factorii de risc implicați în apariția cancerului de col uterin. După ani buni în care nu s-a mai auzit nimic despre vaccinul antiHPV, în luna noiembrie a anului trecut, noua conducere a Ministerului Sănătății a reintrodus această campanie pe lista priorităților, anunțând că vaccinarea va fi reluată la începutul acestui an. Pentru furnizarea acestui vaccin, Ministerul Sănătății a semnat un acord pe patru ani, la direcțiile de sănătate publică din țară fiind ditribuite deja primele 20.000 de doze. Direcția de Sănătate Publică Prahova a primit, până la sfârșitul săptămânii trecute, peste 400 de doze, acestea urmând să fie administrate la cerere, având în vedere faptul că, în ultimii trei ani, la nivelul județului, au fost întocmite liste cu solicitări pentru vaccinarea antiHPV, numai anul trecut fiind înregistrate peste 600 de astfel de cereri. Benficiare ale acestui tip de imunizare sunt fetele cu vârsta între 11 și 15 ani, dar și de peste 15 ani, vaccinarea fiind realizată la cabinetele medicilor de familie. Salutând reluarea vaccinării antiHPV dar aducând și critici reprezentanților instituțiilor care ar fi trebuit să se ocupe, deja, de mediatizarea și informarea populației despre necesitatea administrării acestui tip de vaccin, președintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Simona Schnelbach, ea însăși de profesie medic de familie, ne-a declarat că, în comparație cu alți ani, această acțiune de imunizare nu se va mai lovi de refuzul părinților întrucât acceptul acestora însoțește listele de solicitări privind administrarea acestui vaccin.

Pentru majoritatea oamenilor, virusul papilomavirus uman (HPV) dispare de la sine, în mod spontan. Dar pentru alții, care nu elimină virusul, anumite tipuri de HPV pot provoca şi cancer, cancerul de col uterin fiind a doua cauză de mortalitate la femeile românce și principala cauză de mortalitate prin cancer, în cazul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani. Conform unor statistici, la nivel național, anual, peste 3000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, jumătate dintre acestea pierzând, din păcate, lupta cu această boală.

La nivel naţional, reluarea campaniei de imunizare antiHPV, din ianuarie 2020, a fost anunţată la finalul anului trecut. Pe data de 15 noiembrie 2019, noul ministru al Sănătăţii preciza că a finalizat licitația pentru achiziția dozelor de vaccin antiHPV, iar primele 20.000 de doze vor fi distribuite direcţiilor de sănătate publică, ministrul Victor Costache precizând că acordul cadru încheiat de Ministerul Sănătăţii cu furnizorul – pentru o perioadă de 4 ani – prevede ca numărul dozelor de vaccin să poată fi suplimentat până la 2. 100.000, în funcție de cerere și derularea campaniei de vaccinare. Vaccinarea gratuită se efectuează începând din luna ianuarie a acestui an, în cabinetele medicilor de familie, la fete cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani care au solicitat medicilor de familie, în anii 2017 şi 2018 vaccinarea, inclusiv cele care au trecut de această vârstă, dacă au solicitat. În judeţul Prahova, potrivit unor date puse la dispoziție de Direcţia pentru Sănătate Publică Prahova, până la sfârşitul săptămânii trecute fuseseră primite 462 de doze de vaccin antiHPV, campania de imunizare urmând să înceapă chiar în această lună. În acest sens, conducerea DSP Prahova, prin directorul executiv Ioana Loghin, ne-a precizat: ”În perioada 2017-2018 au fost înregistrate 184 de cereri, iar în anul 2019 s-au primit 645 de solicitări”. Făcându-ne precizarea că şi în Prahova ultima campanie de vaccinare antiHPV a fost realizată în anul 2009, în acelaşi an având loc şi ultima campanie de informare a prahovenilor cu privire la pericolul reprezentat de HPV, de la reprezentanţii instituţiei menţionate am mai aflat că persoanele incluse în această campanie de imunizare sunt fete aflate la vârsta adolescenței. “Vaccinul se va administra astfel: pentru fete cu vârsta cuprinsă între 11 şi 14 ani- două doze, iar pentru cele cu vârsta de 15 ani şi peste 15 ani – trei doze”, ne-a mai precizat directorul executiv al DSP Prahova.

Părinţii şi-au dat acordul pentru vaccinarea copiilor

Potrivit declarațiilor dr. Simona Schnelbach, președintele Colegiului Medicilor Prahova, reluarea campaniei de vaccinare antiHPV vizează persoanele pentru care s-au făcut solicitări în ultimii ani. ”Dacă DSP Prahova a anunțat că a primit deja primele doze de vaccin, înseamnă că acestea s-au distribuit la cabinetele medicilor de familie, iar administrarea poate deja să înceapă. Trebuie menționat însă faptul că această campanie vizează persoanele pentru care s-a solicitat vaccinarea antiHPV în ultimii ani, primele imunizări urmând să se facă pentru solicitările înregistrate între anii 2017 și 2018”, ne-a declarat dr. Simona Schnelbach. Întrebată dacă, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, există riscul ca medicii de familie să se confrunte cu refuzul administrării vaccinului din partea părinților copiilor, interlocutoarea noastră, ea însăși medic de familie, ne-a declarat: ”Plecând de la exemplele negative cu care ne-am confruntat noi, medicii de familie, așteptând reluarea campaniei de vaccinare, s-a recurs la altă strategie. Pentru că fiecare medic de familie știe grupele de vârstă ale pacienților săi, invocând necesitatea acestei vaccinări și discutând personal cu mamele adolescentelor, în spatele fiecărei liste de solicitări de efectuare a vaccinului antiHPV există și acceptul părinților. Prin urmare, medicii nu se vor mai confrunta cu refuz din partea părinților, atât timp cât ei au semnat că sunt de acord”. Pe de altă parte, salutând reluarea acestei campanii de vaccinare, președintele Colegiului Medicilor Prahova ne-a mai declarat că, având în vedere faptul că printre cauzele care au dus la întreruperea acestei imunizări, timp de 11 ani, s-a numărat campania deficitară de informare, de aici și reacția și refuzul părinților, nu înțelege de ce aceste greșeli sunt repetate și astăzi, în anul 2020. ”Administrarea acestor vaccinuri face parte din strategia sanitară națională. În aceste condiții, având în vedere că s-a decis reluarea vaccinării gratituite antiHPV din luna ianuarie 2020, nu înțeleg de ce nu se face și o informare adecvată despre acest lucru, mai ales cu privire la pericolul reprezentat de HPV, când vorbim, de fapt, despre unul dintre tipurile de cancer foarte des întâlnite la femei. Este nevoie de prevenție, dar, dincolo de toate, și de schimbarea mentalității, care se face doar prin intermediul oferirii unor informații corecte, de la surse avizate, nu de oriunde și de la oricine!”, ne-a mai menționat dr. Simona Schnelbach.

Virusul Papilloma Uman are potenţial oncogen deosebit de mare

Human Papilloma Virus – HPV (Virusul Papilloma Uman) este un virus cu numeroase tulpini – specialiștii descoperind până acum peste 100 de genotipuri, dintre acestea unele având un potențial oncogen deosebit de mare. Cancerul de col uterin este o afecțiune care progresează lent. De aceea, o modalitate de a preveni cancerul de col uterin este testarea periodică, Testul Babeș-Papanicolau putând pune în evidență orice fel de schimbări care apar în zona colului uterin, putând preveni în acest fel o evoluție patologică. Acum, alături de testul Babeș-Papanicolau, mai există o modalitate de a preveni cancerul de col uterin: vaccinarea contra infecției cu virusul Papilloma Uman (Human Papilloma Virus –

HPV). Potrivit specialiştilor, vaccinarea se face în scop profilactic, adică este folosit în prevenirea infecției cu Human Papilloma Virus (HPV). Vaccinul se poate face la orice vârstă, indiferent dacă s-a început sau nu viața sexuală, însă cel mai indicat este ca persoanele de sex feminin să fie vaccinate împotriva cancerului de col uterin începând cu vârstă de 12 ani, astfel încât ele să fie protejate înainte de a-și începe viața sexuală. Se recomandă ca vaccinul să fie administrat în intervalul de vârstă de 9 – 26 ani, fiindcă s-a demonstrat că răspunsul imun al organismului la administrarea vaccinului este mai crescut în intervalul 9 – 15 ani, iar persoanele din intervalul 15 – 26 ani sunt cele mai expuse contactării HPV prin activitate sexuală. În cazul ultimei categorii de vârstă menționate, vaccinarea constă în trei doze care sunt injectate în braț, într-o perioadă de 6 luni, respectiv la „momentul 0”, apoi la două luni și la 6 luni după prima doză. Potrivit specialiștilor, datele studiilor clinice au demonstrat o eficacitate și imunogenitate foarte bune, vaccinurile utilizate pentru prevenirea infecției cu Human Papilloma Virus (HPV) asigurând protecție de 100% împotriva leziunilor precanceroase provocate de Virusul Papilloma Uman tipurile 16 și 18. De asemenea, datele studiilor au arătat faptul că vaccinarea asigură protecție susținută de 100 %, până la 5 ani după vaccinare. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă imunizarea cu acest tip de vaccin, mai ales în contextul în care, în România, conform unor statistici, cancerul de col uterin a devenit al doilea tip de cancer care afectează femeile de toate vârstele, după cel mamar, anual peste 3.300 de femei fiind diagnosticate cu cancer de col uterin, jumătate dintre acestea pierzând lupta cu această boală. Pe plan mondial, peste 570.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer de col uterin, iar peste 300.000 au murit din această cauză. De aceea, cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent diagnosticat și a patra cauză de mortalitate prin cancer la femei, la nivel global.