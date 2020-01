Andrei Nicolae,

Deputat PSD Prahova

Nu există un sistem electoral perfect, la fel cum nu există o impunere a vreunui for internațional asupra unui tip de sistem electoral în statele care funcționează în baza principiilor democrației reprezentative.

Există însă un cod de bune practici electorale elaborat și adoptat de către Comisia de la Veneția, document de referință al Consiliului Europei în materie de legislație electorală. Cred că ne amintim cu toții de aceste două instituții, cu largă expertiză în apărarea și aplicarea drepturilor și libertăților cetățenilor, dar și în ceea ce privește funcționarea statului de drept. Cu siguranță colegii liberali și salvatori ai României și le amintesc pentru că, în 3 ani de guvernare, PSD au tot bătut, fără succes, e drept, la porțile lor cu sesizări care de care mai aberante și panicarde.

Ei bine, ținând cond că procedurile democratice în secolul XXI se află în pemanentă schimbare și adaptare la evoluția societății și având în vedere că fiecare țară are propriile caracteristici în materie electorală, totuși, pentru asigurarea unei reprezentări cât mai corecte a voinței alegătorilor, fie că este vorba de alegeri locale, regionale sau naționale pentru reforma sistemelor electorale se recomandă:

• elaborarea unei #legislații #clare și cuprinzătoare care să țina cont de standardele și recomandările internaționale anterioare;

• adoptarea acestei legislații prin #CONSENS politic în urma unei #CONSULTĂRI publice extinse a tuturor factorilor implicați (instituții, partide, ong-uri, mediu universitar etc.)

• angajamentul politic pentru punerea în aplicare cu bună credință a oricăror modificări;

• modificările să fie făcute cu nu mai puțin de 12 luni înainte de organizarea scrutinului pentru a nu exista suspiciuni asupra utilizării acestora în avantaj propriu de către cei care le pun în aplicare.

Având în vedere cele menționate și constatând sfidarea guvernului Orban care, cu mai puțin de 4 luni înainte de alegerile locale, își asumă răspunderea pentru modificarea legislației electorale în ceea ce privește alegerea primarilor, delegația social democrată prezentă în aceste zile la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis să solicite Comisiei de Monitorizare sesizarea Comisiei de la Veneția în privința comportamentului abuziv al puterii de dreapta din țară. Solicitarea a fost aprobată cu 26 de voturi pentru și numai 3 împotrivă, în ciuda eforturilor disperate ale reprezentatnților PNL și USR care încercau să justifice încălcarea standardelor și principiilor de la nivel european.

Noi am fost întotdeauna deschiși dialogului și consultărilor. Și da, poate că este nevoie de o discuție privind reforma electorală în România. Dar, având în vedere implicațiile sale, este nevoie de un dialog așezat și de o deliberare pe bază de argumente, nu de un demers pompieristic și amator. Acesta este și motivul pentru care PSD depune moțiune de cenzură.

Renunțarea la principii înseamnă renunțarea la libertate și democrație, iar noi nu vom permite acest lucru!

Îi felicit pe colegii mei, senatorii Liviu Marian Pop (șeful delegației) și Titus Corlățean (membru în comsia de monitorizare), pentru modul excepțional în care au acționat în aceste zile!