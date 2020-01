Petroliștii s-au antrenat, ieri, pe terenul sintetic de la Parcul Municipal Vest, iar la ședința de pregătire au apărut și două noutăți. Astfel, printre jucătorii care s-au pregătit sub comanda lui Costel Enache s-au aflat argentinianul Leonel Pierce și albanezul Armando Vajushi, două dintre „țintele” ploieștenilor pentru această perioadă de transferări. În vârstă de 26 de ani, Leonel Pierce a activat în prima parte a sezonului în curs tot în România, dar în primul eșalon, la FC Botoșani. Mijlocaș de profil defensiv, jucătorul sud-american, care deține și cetățenie italiană, evoluase, anterior, doar în țara natală, la Racing Club II, CA All Boys Buenos Aires și Deportivo Santamarin.

La rândul său, Armando Vajushi (28 ani) joacă pe postul de mijlocaș stânga, având, de-a lungul carierei sale, și experiența fotbalului italian. Vreme de trei ani, între 2012 și 2015, la Litex Lovetch, în Bulgaria, Vajushi s-a transferat, ulterior, la Chievo Verona, după care a trecut pe la Livorno, Pro Vercelli și Avellino, adunând 53 de prezențe în Serie B.

Ultima dată în țara natală, la KF Teuta, Armando Vajushi are trecute, în CV, și șase prezențe în prima reprezentativă a Albaniei. Adus de impresarul Sokol Haxhia, un agent foarte important în ţara sa, mijlocaşul stânga albanez nu a jucat deloc în tur, “stând pe bară”, lucru ciudat în condiţiile unui fotbalist cu o cotă foarte bună! Şi, mai e ceva… Acelaşi “ceva”! Dacă Pierce a fost legitimat, în tur, la Botoşani, unde nu prea a jucat, celălalt “petrolist nou”, Vajushi, a fost şi el la clubul moldovean, fix acum un an!

Unde nu se ştie de ce nu a rămas, dar, clar, cine trece pe la Botoşani are şanse importante, mai devreme sau mai târziu, să devină… “lup galben”!