Violeta Stoica

Multe necunoscute planează asupra județului Prahova la începutul acestui an. Ce se va întâmpla cu investițiile în infrastructură, ce procent de fonduri europene va ajunge să fie atins la final de an, ce schimbări concrete vor aduce alegerile locale și cele parlamentare în structura politică a județului, cât de mult își vor găsi noi locuri de muncă locuitorii Prahovei și câte firme noi se vor deschide pe

parcursul celor 12 luni din 2020 – toate acestea sunt deocamdată doar întrebări retorice.

Ceea ce putem ști sigur despre anul 2020, aflat în prima sa săptămână, este că himera autostrăzii Comarnic – Brașov va rămâne la fel cum a fost și până acum: doar în visurile și în imaginația noastră!

Indiferent de promisiuni, cea mai așteptată investiție în infrastructura rutieră – poate din întreaga țară – are slabe șanse să înceapă să prindă contur în 2020, chiar și la nivel de refacere a vechiului studiu de fezabilitate…

Vom fi din nou asaltați cu promisiuni electorale. Anul acesta, practic, va fi o campanie electorală continuă, în care noi, alegătorii, vom fi obligați de propriile noastre conștiințe să selectăm între realitate și ficțiune.

Alegerile locale şi judeţene, bătălii politice cu final incert

Abia ieșiți de sub impresia alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut, românii vor fi chemați anul acesta, în principiu, de două ori în fața urnelor de vot. Dacă va fi respectat calendarul electoral normal și dacă, în ședința din a doua jumătate a acestei luni, Curtea Constituțională va constata că OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ respectă prevederile constituționale, prahovenii vor merge să își aleagă în vară primarul localității de domiciliu și consilierii locali, dar și președintele Consiliului Județean Prahova și consilierii județeni, iar toamna târziu se vor prezenta din nou în fața urnelor de vot pentru a-și trimite reprezentanții în Parlamentul României.

Cel puțin la nivelul Ploieștiului, se anunță o adevărată avalanșă de candidați, însă puțini dintre aceștia au în prezent, cel puțin, șanse reale la ocuparea fotoliului de primar al municipiului-reședință de județ. Actualul primar, Adrian Dobre, reprezentantul PNL, este privit ca primarul care nu a reușit să aducă îmbunătățiri ale vieții comunității locale. În afara celor două tranșe de autobuze noi care au schimbat parțial condițiile în care se realizează serviciul public de transport local, ploieștenii – în mare măsură – îl văd pe primarul Adrian Dobre drept edilul fără vreo realizare notabilă. Acesta și-a anunțat deja dorința de a mai candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Ploiești, însă șansele sale depind foarte mult de cum se va mișca în aceste ultime luni ale ultimului an de mandat.

Rivalul principal pare să fie chiar fostul său coleg de clasă Andrei Volosevici. Mult mai iubit de către ploieșteni – în ciuda faptului că nici Volosevici nu a avut influență prea mare asupra vieții locale în primii trei ani ai mandatului din perioada 2008-2012, dar care a marșat în ultimul an (vara lui 2011-vara lui 2012) pe investiții în infrastructură rutieră și a și finalizat construirea Stadionului “Ilie Oană” – Volosevici are încă deasupra capului o sabie a lui Damocles.

Deși declarat nevinovat și achitat, în luna decembrie 2019, la judecata pe fond a procesului în care a fost trimis în judecată de DNA Ploiești pentru abuz în serviciu și luare de mită în dosarul finanțării clubului de fotbal Petrolul, Andrei Liviu Volosevici are de trecut cel mai mare hop la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se va judeca anul acesta apelul. De fapt, apelurile la sentința de la fond înaintate atât de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești (la 13 decembrie 2019), cât și de către Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Ploiești (la 31 decembrie 2019), adică apelul introdus de reprezentanții Primăriei Ploiești condusă acum de către Adrian Dobre.

Rămâne de văzut dacă procesul la apel se va judeca pe repede-înainte și dacă instanța se va pronunța definitiv până la depunerea oficială a candidaturilor pentru alegerea primarului Ploieștiului, în primăvara-vara acestui an.

Mai există însă și varianta ca Înalta Curte de Casație și Justiție să trimită dosarul, spre rejudecare, la instanța de fond, ceea ce ar întârzia și mai mult – poate ani la rând – pronunțarea unei decizii definitive în acest caz.

Bătălia pentru locale, la Ploiești, se va da la sânge și cu multe promisiuni pe masă, pentru că în acest moment locuitorii orașului așteaptă mai mult decât oricând un primar care să fie susținut de o majoritate a Consiliului Local Ploiești, dar și o persoană care să-și impună cu adevărat ideile ce le vor fi prezentate ploieștenilor în campania electorală.

Jocurile nu sunt făcute încă în această privință, pentru că deocamdată nu au fost anunțați posibilii candidați ai unor formațiuni încă puternice pe plan județean, așa cum sunt Partidul Social Democrat sau Alianța USR – Plus. Asta dacă Alianța USR-Plus va mai avea candidat comun la localele din acest an…

Importante pentru prahoveni sunt și alegerile pentru președintele Consiliului Județean Prahova și pentru deliberativul județean, în funcție de opțiunile electoratului.

Aici lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că alegerea uninominală a șefului administrației județene schimbă foarte mult perspectiva. În prezent, sunt în joc actualul președinte al Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader (care deține și funcția de președinte al PSD) – a cărui candidatură este sigură, președintele PNL Prahova – Iulian Dumitrescu sau reprezentantul USR-Plus, numele vehiculat fiind cel al lui George Marussi.

Cel mai mare spital din Prahova, transformat complet în 2020

Cea mai mare unitate medicală cu paturi din Prahova, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, aflat în administrarea CJ Prahova, va cunoaște noi investiții în anul 2020, urmând să fie finalizate lucrările de modernizare și dotare susținute de administrația județeană condusă de Bogdan Toader. Pe de altă parte, parțial cu fonduri europene, vor continua proiectele de extindere, modernizare și dotare a Unității de Primiri Urgențe și Ambulatoriului Integrat al spitalului.

Acestea sunt, de altfel, cele mai ample modernizări din ultimele decenii realizate în cel mai mare spital prahovean, condițiile destinate pacienților fiind mult mai bune decât cele existente până acum trei ani în saloane sau în sălile de operație.

Autostrada Comarnic – Braşov rămâne iluzia dintre munţi

Cel mai important proiect de infrastructură rutieră al județului Prahova rămâne construirea tronsonului de autostradă dintre Comarnic și Brașov. Practic, iluzia unui drum de viteză modern care să străbată munții pe Valea Prahovei va dăinui cu siguranță și în acest an. Repetatele tentative de demarare a refacerii studiilor de fezabilitate și de începere a lucrărilor de construire propriu-zise arată că această autostradă este aproape un proiect imposibil.

Indiferent de promisiunile făcute de-a lungul timpului, prahovenii și toți șoferii care străbat DN1 în încercarea de a ajunge în stațiunile de pe Valea Prahovei aproape că nu mai cred în realizarea acestui tronson de autostradă.

Din acest punct de vedere, 2020 va fi un an fără schimbări, indiferent de ceea ce vor spune reprezentanții instituțiilor responsabile cu modernizarea infrastructurii naționale de transport rutier.