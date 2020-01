N.D.

În legătură cu informaţiile care au circulat în ultima perioadă, referitoare la faptul că persoanele care îşi vor depune dosarele pentru pensionare nu vor mai fi obligate să depună şi adeverinţele care atestă vechimea în muncă întrucât, printr-un ordin al Ministrului Muncii, a fost simplificată această procedură, am ţinut să obţinem un răspuns oficial, pe această temă, de la Casa Judeţeană de Pensii Prahova.

Astfel, întrebaţi dacă, de la începutul anului 2020, au intervenit modificări în ceea ce priveşte depunerea actelor necesare întocmirii dosarului ce însoţeşte solicitarea de ieşire la pensie, de la reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Prahova am primit următorul răspuns: “Ordinul nr. 1783/2019 al ministrului Muncii și Protecției Sociale are în vedere vizualizarea informațiilor din REVISAL și nu utilizarea unor date cu rol de document care să înlocuiască adeverințele prevăzute de Legea pensiilor”.

De menţionat că acest răspuns l-am primit pe 22 ianuarie, data la care şi Casa Naţională de Pensii a postat, pe site-ul instituţiei, o precizare similară. “S-a indus în spațiul public informația eronată potrivit căreia persoanele aflate în prag de pensionare nu mai sunt nevoite să obțină de la angajatori și să depună la dosar adeverințele care dovedesc vechimea în muncă. Ordinul nr. 1783/2019 al ministrului Muncii și Protecției Sociale are în vedere vizualizarea informațiilor din REVISAL și nu utilizarea unor date cu rol de document care să înlocuiască adeverințele prevăzute de legea pensiilor”, se arată în precizarea Casei Naţionale de Pensii, în fapt un drept la replică la informaţiile care au apărut, pe această temă, în presa naţională în ultima perioadă.

Din păcate, aceste clarificări au venit după o perioadă de timp cam mare, aşa cum se obişnuieşte, de altfel, în activitatea instituţiilor de la nivel central, una dintre cauze fiind faptul că decidenţii ţin să anunţe unele modificări mai întâi pe paginile personale de facebook fără ca, ulterior, să fie transmise şi comunicate de presă, o obligaţie a instituţiilor publice prin care ar putea evitată orice neînţelegere, iar oamenii să nu mai fie dezinformaţi sau plimbaţi pe drumuri degeaba!