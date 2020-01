Violeta Stoica

Consiliul Județean Prahova continuă și în acest an programul de asfaltare a tronsoanelor cu probleme de pe drumurile pe care le are în administrare, propunerile pentru 2020 fiind deja schițate de către reprezentanții autorității județene.

Bogdan Toader, președintele CJ Prahova, a pregătit la solicitarea primarilor din teritoriu lista cu sectoarele de drumuri județene care vor fi incluse în programul de asfaltare aferent acestui an.

Arterele rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova vor fi împărțite tot în patru loturi, potrivit șefului administrației județene, și vor cuprinde în total 42 de drumuri care vor avea asfalt nou pe o lungime de 77 de kilometri, însumând o suprafață de 478.700 de metri pătrați.

În primul lot de drumuri vor intra 12 căi rutiere din zona de sud și sud-est a județului, pe o lungime totală de 25 de kilometri și o suprafață de 150.000 de metri pătrați, în al doilea lot – 15 drumuri din zona centrală și nord-estică a Prahovei, pe o lungime de 25 de kilometri și o suprafață de 150.000 de metri pătrați, în al treilea lot – alte 13 drumuri, pe o lungime și suprafață similară, în timp ce al patrulea lot va cuprinde două drumuri județene, de la limita municipiului Ploiești spre intersecția cu DN1B și, respectiv, până la rampa pasajului suprateran peste DN1B.

În anul 2019, programul de asfaltare a unor sectoare de drumuri județene a cuprins aproape 100 de kilometri din arterele rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova.

Timp de trei luni, anul trecut, utilajele au fost prezente în zeci de localități prahovene, sectoarele de drumuri fiind împărțite în funcție de locație, tot în patru loturi. Printre arterele rutiere județene pe care se circulă în siguranță datorită reparațiilor din 2019 se află drumuri județene din localitățile Balta Doamnei, Șirna, Poienarii Burchii, Gorgota, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Rîfov, Valea Călugărească, Dumbrava, Drăgăneşti, Sălciile, Boldeşti Grădiştea, Colceag, Baba Ana (Conduratu), Ciorani, Podenii Noi, Iordăcheanu, Păcureţi, Bălţeşti, Lapoş, Salcia, Sângeru, Ceptura, Valea Doftanei, Voila (Câmpina), Şotrile, Păuleşti și Secăria.