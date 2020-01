N. Dumitrescu

Având în vedere faptul că unul dintre cele 14 Birouri Teritoriale ale Avocatului Poporului este la Ploieşti, prahovenii au profitat de acest lucru ca să-şi afle dreptatea adresându-se şi acestei instituţii, plângându-se de problemele cu care se confruntă, inclusiv din partea autorităţilor. Astfel, potrivit raportului activităţii instituţiei menţionate pe anul trecut, aproape 800 de prahoveni au fost primiţi în audienţă la Biroul Teritorial Ploiești, iar alţi 200 au transmis petiţii, cu precizarea că, în ambele cazuri, aceste servicii sunt scutite de orice fel de taxă, conform legislaţiei ce vizează organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Potrivit raportului de activitate pe 2019 al Bioulului Teritorial Ploieşti al Avocatului Poporului, față de anii precedenți, în anul 2019 a crescut semnificativ numărul apelurilor telefonice, al petițiilor, al sesizărilor din oficiu, dar şi al anchetelor proprii şi al recomandărilor emise , ca urmare a deficiențelor constatate cu ocazia verificărilor întreprinse.

Astfel, în total au fost înregistrate peste 700 de apeluri, dintre care aproape 400 au fost iniţiate de către prahoveni, reprezentanţii Biroului Teritorial Ploieşti al Avocatului Poporului menţionând că, anul trecut, în Prahova au fost realizate şi 11 anchete, fiind formulate , în anumite speţe, şi 10 recomandări. “Cele mai multe sesizări au avut ca obiect încălcarea de către autoritățile publice a reglementărilor constituționale privitoare la dreptul de petiționare, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de proprietate privată, dreptul la muncă și protecția socială a muncii, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor cu handicap. În acest sens, persoanele care s-au adresat Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au reclamat faptul că autoritățile administrației publice fie nu au soluționat cererile acestora, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete, nefiind soluționate problemele reclamate de către cetățeni. Refuzul soluţionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului a creat cetățenilor dificultăţi în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constituționale”, se arată în documentul instituţiei menţionate. Legat de sesizările din oficiu care au vizat încălcări privind dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, dreptul la învățătură, la ocrotirea sănătății, dreptul privind protecția copiilor și a tinerilor ori a persoanelor cu handicap, acestea au stat la baza unor anchete, în cazul judeţului Prahova fiind vorba despre Școala Gimnazială Lapoș, Spitalul de Pediatrie din Ploiești, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Ploiești, Școala Gimnazială Podenii Noi (Valea Dulce), Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Colegiul Spiru Haret din Ploiești, Școala Profesională din Bălțești. “În anul 2019, la nivelul Biroului Teritorial Ploiești s-au realizat 30 de anchete. Pe lângă anchetele efectuate ca urmare a sesizărilor din oficiu – mai sus menționate – se adaugă și cele realizate pentru soluționarea unor petiții primite de la cetățeni sau a unor sesizări din oficiu ale instituției centrale. Acestea au vizat încălcări ale drepturilor privind dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, dreptul la ocrotirea sănătății,dreptul de proprietate privată, la un nivel de trai decent, dreptul de petiționare, fiind realizate, în Prahova, la Primăria comunei Filipeștii de Pădure, Unitatea de Asistență Medico Socială Boldești-Scăeni, Asociația ”Casa Speranței” din Câmpina, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova . Pentru remedierea deficiențelor constatate în urma acestor verificări, au fost emise de către Avocatul Poporului recomandări , dintre care unele au fost deja însușite de către autoritățile în cauză, care au remediat deficiențele constatate”, se mai arată în documentul Biroului Teritorial Ploieşti al Avocatului Poporului.

Reamintim faptul că Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, scopul acesteia fiind apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog. Instituția centrală are sediul în București (str. George Vraca nr. 8, Sector 1), iar în teritoriu funcționează 14 birouri teritoriale ale acesteia, cel din Ploieşti având sediul în municipiul Ploiești, în Palatul Administrativ, Bd. Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, telefon /fax – 0244-593.227, petiţiile putând fi transmise prin poştă, fax sau prin e-mail, la adresa avpprahova@avp.ro. Instituţia are în componenţa sa teritorială județele Prahova, Buzău și Dâmbovița, dar activitatea acestuia se desfășoară de regulă la sediul din Ploiești, o dată pe lună reprezentanții acestui birou deplasându-se şi în județele Buzău și Dâmbovița pentru a acorda audiențe și pentru a primi petiții din partea cetățenilor. Consilierul coordonator al Biroulului Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatului Poporului este Mirabela Mălăescu.