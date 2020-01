Probabil că citești articol pentru ca a venit timpul să-ți iei un al doilea televizor. Sau un al treilea. Genul acela de televizor care trebuie să fie ieftin, de pus într-o cameră de oaspeți sau folosit de cineva care nu are pretenții de 4K sau de conectare la Netflix. Acel gen de televizor care este lăsat să ruleze în fundal. Sau acel gen de televizor cu ajutorul căruia cineva reușește să adoarmă mai bine. În orice caz, un televizor care să nu-ți ia cu asalt portofelul.

Chiar dacă este ieftin, este bine ca acest televizor să asigure o doză de fiabilitate. Ce rost are să dai azi o sumă mică de bani, ca un an mai târziu să repeți operațiunea. Ca atare, am făcut o listă cu cele mai populare televizoare ieftine, numai bune de pus într-o cameră mai mică:

Televizor LED Star-Light 32DM3500

Nu se poate mai simplu de atât: un TV HD cu un cost de 450 de lei și un rating de 4.34 din 5 la eMAG. Are o diagonală de 80 de centimetri, deci nici prea mică pentru a-l pune aproape de privitor, dar nici prea mare ca să deranjeze.

„După ce am luat unul și am văzut ce poate, nu m-am abținut și am mai luat unul pe care l-am făcut cadou de această dată. Ce sa va spun mai mult? Dacă nu eram așa de încorsetat în gândire (raportat la faptul ca trebuie neapărat să îți iei produse de marcă) cu banii pe care i-am plătit acum 1,2 ani pe cele 2 televizoare de marcă (nu dau nume ca deja mă enervează) puteam sa îmi cumpăr 5 sau 6 televizoare Star-Light, care nu diferă cu nimic la calitatea imaginii sau alte funcții (poate doar lipsa meniului audio în limba romana pe DTV). în rest… Un produs de succes și de calitate! Recomand!”

Următorul review ne-a plăcut mult, fiind în ton cu așteptările noastre de la un televizor ieftin:

„Un televizor NORMAL, pentru oameni NORMALI, cu un preț NORMAL, 650 de lei, în cazul meu. O imagine NORMALĂ, cu sunet NORMAL. Ceva NORMAL, per total. NORMAL, sunt mulțumit. Pentru că sunt NORMAL.”

Acest model are peste 1500 de review-uri din partea utilizatorilor, probabil cele mai multe din categoria televizoarelor.

Televizor LED NEI 32 NE4000

Tot în categoria TV HD sub 500 de lei intră și televizorul NEI 32 NE4000. Diferențe foarte mari între acesta și Star-Light nu sunt, iar alegerea ține strict de preferința clientului.

„Tinand cont de pretul lui, e muuult peste asteptari; Am reusit sa l cumpar de Black Fridey la un pret de 400 lei… Acum vad ca e 650 lei, tot merita banii: calitatea imaginii destul de buna, aspect placut, sunet ok.. Recomand, chiar e mult peste asteptari si chiar merite fiecare banut desi poate pentru unii nu are o ” firma ” mare; RECOMAND, chiar merita! ❤”

„Nu ma intereseaza comentariile anterioare, dar pot spune ca se misca destul de repede, imaginea destul de bine un meniu simpu pe care poti sa-l parcurgi foarte usor. Pentru un pret ca acesta este ok; normal fiind este faptul ca nu se compara cu bredurile de pa piata, dar sa nu uitam ca si ele mai lasa de dorit de multe ori. Per total este ok.”

Televizor LED Diamant, 32HL4300H/A

Nostalgicii ar trebui să se bucure: Diamantul s-a întors. De data aceasta, sub forma unui televizor modern, cu prețul de sub 500 de lei pentru versiunea de 80 de centimetri.

„Am primit TV-ul astăzi și este exact ceea ce promite la acești bani. În imaginea atașată puteți vedea o imagine de pe ProTV-HD. Este bun pentru un televizor secundar pentru o camera de oaspeți, bucătărie, wc sau cârciumă de sat. Eu personal sunt mulțumit în ideea ca oricum nu am avut așteptări foarte mari la acești bani. Are 3 porturi Hdmi, un port USB și media player. Port VGA, scart, coaxial, modul CI. Deci acest TV este stors la maximum pentru banii ceruți pe el. Poți conecta play station, pc, laptop sau orice dispozitiv care are mufele aferente compatibile cu acest TV. Dungile din poza nu apar pe TV.”

Având în vedere prețurile de sub 500 de lei pentru fiecare dintre exemplele de mai sus, ți-ai mai cumpăra un televizor cu o diagonală mai mică de 80 de centimetri?