Petre Apostol

În această seară, de la ora 17:00, echipa feminină de handbal Activ Prahova Ploieşti (din cadrul clubului sportiv al Consiliului Judeţean Prahova) va debuta în Cupa României, urmând să primească replica prim-divizionarei AHCM Slobozia, în Sala Sporturilor „Olimpia”, într-un meci contând pentru şaisprezecimile competiţiei, fază care se desfăşoară într-o singură manşă.

Pentru echipa pregătită de antrenorii Florin Ciupitu şi Nicolae Nimu reprezintă prima partidă oficială disputată după două luni de pauză, formaţia ploieşteană încheind prima jumătate a Seriei C din Divizia A pe locul al doilea în clasament, la trei puncte în urma liderului – CS Dacia Mioveni 2012.

În schimb, echipa din Slobozia a evoluat, deja, în 2020, în două etape din Liga Naţională, ambele pierdute. De altfel, trupa antrenată de Gheorghe Covaciu (fost antrenor la ultima echipă prahoveană prezentă în Liga Naţională – CSM Ploieşti) ocupă locul 12 în clasamentul Ligii Naţionale, cu doar o victorie şi o remiză, în 13 partide disputate, încercând să se menţină în primul eşalon, după ce a promovat în sezonul precedent.

Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova: „Sunt încântat de acest început al echipei noastre”

Înfiinţat în vara anului trecut, clubul sportiv al Consiliului Judeţean are în cadrul său trei secţii – baschet, volei şi handbal – dintre care doar cea de handbal are activitate, prin echipa din Divizia A. Despre motivele care au stat la baza înfiinţării acestui club sportiv, preşedintele Consiliului Judeţean, Bogdan Toader, ne-a declarat: „Ne-am gândit să avem această echipă, să dezvoltăm secţia cu grupe de copii şi să mai avem o secţie pe care să o dezvoltăm. Vorbim şi despre copii din alte localităţi din judeţ, unde primăriile nu îşi permit să menţină un club sportiv efectiv. Şi ar fi păcat de aceşti copii care, cu sprijin, ar putea să aibă performanţe deosebite în diferite sporturi. Asta ne dorim prin acest club sportiv. Ar fi şi păcat de Sala Sporturilor, care reprezintă un atu, deoarece este în Ploieşti şi este renovată. Este păcat să nu aduci sporturi care să atragă publicul, pentru că pentru asta a fost construită, nu pentru antrenamente”.

Prezent în tribune la fiecare meci al echipei, Bogdan Toader se consideră încântat de ceea ce a văzut pe teren, spunând: „Nu sunt expert în domeniu, nu pot să evaluez modul în care a jucat echipa. Dar, rezultatele sunt bune, având în vedere că am început de la zero. Există omogenitate în lot, antrenorii sunt respectaţi. Ar trebui să muncim mai mult ca oamenii să vină cu o frecvenţă mai mare la sală. Nu este un club foarte mare şi nici nu ne dorim în acest moment. Contează şi ce gândire va avea viitorul consiliu. Eu sunt încântat că există aceste meciuri, că se desfăşoară în Ploieşti, într-o sală bine dotată, care arată foarte bine, şi care ar trebui să atragă mai multă lume. Prahovenii au nevoie de aşa ceva”.

Despre obiectivele cu privire la proaspătul club sportiv, preşedintele Consiliului Judeţean a adăugat: „Ne-am propus să ajungem la baraj, încercăm promovarea cu acest lot. Dacă vom promova, ne-am orientat la câteva jucătoare pentru viitor. Ne-am dorit, în primul rând, să fim percepuţi ca un club serios. Iar pe termen mediu şi lung să ajungem să avem şi grupe de copii, să construim o bază solidă şi să atragem public şi noi fani. Dar, deocamdată, suntem la început. Îmi place fenomenul şi contează atunci când pui suflet în ceva. Le-am rugat pe fete ca, indiferent ce adversar au, important este să vedem ambiţia şi dorinţa, că depun efortul necesar pentru victorie”.