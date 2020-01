Petrolul a trecut cu bine primul test din noul an, impunând-se cu 2-0 în confruntarea cu FK Kyzylzhar, formație nou promovată în eșalonul de elită al Kazakhstanului. Golurile „lupilor” au fost semnate de către Laurențiu Marinescu (27) și Gabriel Deac (55).

Pentru formația lui Costel Enache, primul test din 2020 a venit la capătul a trei zile solicitante, cu câte două antrenamente efectuate în stagiul de la Belek, însă asta nu a diminuat în vreun fel pofta de fotbal a „galben-albaștrilor”.

Iar meciul și-a atins scopul, petroliștii reușind o prestație solidă, în fața unui adversar deloc comod, condus de pe bancă de un tehnician vorbitor de limbă română, moldoveanul Veaceslav Rusnac, și având în lot un obișnuit al fotbalului românesc, atacantul lituanian Deivydas Matulevicius, ultima dată la Rapid București.

După un start de partidă în care ex-sovieticii au părut să fie un pic mai stăpâni pe situație, ratând și o primă mare ocazie, prin Gurchenko (23), „lupii” au preluat controlul ostilităților, deschizând scorul după o fază „șnur”: Ianis Stoica a „trasat”, din stânga, o diagonală pentru Vajushi, albanezul i-a pasat excelent lui Olaru, acesta, aproape lipit de linia de fund în banda dreaptă, a centrat perfect în fața porții, de unde Marinescu (27) nu i-a lăsat nicio șansă lui Kanlirov!

Golul desprinderii a venit la zece minute după pauză, atunci când Gabi Deac a preluat un balon în jumătatea adversă și, după o cursă de aproape 40 de metri, a pătruns în careu și a înscris cu un șut plasat, în colțul din stânga portarului advers. Acesta avea să rămână scorul final, deși fiecare dintre cele două formații a mai avut șansa golului, petroliștii trecându-și în cont și o bară, prin Saim Tudor (76).

Pentru acest prim test, Costel Enache a apelat la următorul „11”: Lungu (30 Apostolachi) – Olaru, Walace, Manolache, Țicu – Pierce – Vajushi, Bratu, Marinescu, I. Stoica – Younes.

După pauză au jucat Apostolachi (60 Avram) – Bărboianu, Olaru, Manolache, Țicu (77 Nicolae) – Deac, Meza Colli, Enache, Saim Tudor – Blănaru, Arnăutu.

Mihai Nițescu nu a putut evolua din cauza unei răceli puternice, în vreme ce Cristian Sîrghi a fost menajat, după ce a acuzat o problemă de natură musculară.

Următorul joc de verificare se va disputa astăzi , în compania formației maghiare de eșalon secund FC Budaorsi.

Peluza anti-Vlad

Peluza I Ilie Oană salută venirea lui Costel Lazăr pe poziția de director sportiv în cadrul FC Petrolul Ploiești. Tototdată, ne bucurăm de faptul că vocea suporterilor a fost și de această dată una comună, ceea ce a reprezentat un plus în ședința AGA în care s-a luat decizia de a i se oferi un post de conducere lui Costel Lazăr în organigrama clubului – se arată în comunicatul emis de suporterii petroliști.

Peluza I Ilie Oană solicită să fie organizată o nouă ședință AGA, în care să fie ales un nou președinte al clubului.

„Nu vom accepta ca în continuare FC Petrolul Ploiești să fie condus , chiar și din umbră, de domnul Cristian Vlad, lucru confirmat și de fostul președinte Marius Stan, căruia îi urăm mult succes pe viitor în orice domeniu va activa și îi mulțumim pentru binele pe care l-a făcut clubului nostru, prin dezvăluirile dumnealui.

FC Petrolul Ploiești are nevoie de un președinte integru, competent, care, împreună cu directorul sportiv Costel Lazăr, să reușească să atingă obiectivul din acest an – promovarea în Liga 1.

Drept urmare, domnule Mădălin Mihailovici, vă solicităm să renunțați la orice tentativă de a îl readuce pe domnul Cristi Vlad în postura de președinte al clubului.

Rezultatele implicării domnului Vlad, consilierul dumneavoastră pe partea de probleme sportive, au dus la acest rezultat dezastruos din primul tur al Ligii 2.

Încă sunt șanse să reparăm greșelile din trecut, de aceea, domnule Mihailovici, haideți să ne punem la aceeași masă și să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește numele viitorului președinte al FC Petrolul Ploiești.

În cazul în care nu vom reuși să (re)găsim în dumnevoastră un partener în adevăratul sens al cuvântului și nu veți pune, așa cum ar face orice petrolist, cum de altfel susțineți că sunteți până în măduva oaselor, binele clubului pe primul plan, vă aducem la cunoștință faptul că vom trimite o scrisoare către sediul central al Grupului Veolia, pentru a prezenta starea actuală de la FC Petrolul Ploiești cauzată de anumite orgolii sau de posibile interese.

Peluza I Ilie Oană mulțumește Grupului Veolia pentru parteneriatul cu Petrolul Ploiești și speră ca acesta să rămână pe o perioadă lungă de timp- se arată în comunicatul suporterilor.