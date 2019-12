Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Au trecut 30 de ani de la Revoluție, cea mai sângeroasă revoltă anticomunistă din fostele state ale blocului sovietic.

România a parcurs un drum dificil, de la statul socialist “multilateral dezvoltat” la democrația în continuă schimbare în care ne zbatem de 30 de ani. Și a trecut prin nenumărate încercări în această perioadă de trei decenii de libertate!

Începând cu Timișoara, la mijlocul lui decembrie 1989, și continuând cu 21 și 22 decembrie – în toată țara, românii au fost uniți în dorința lor de libertate, de democrație și de desprindere de tot ceea ce însemnase regimul comunist.

Au trecut 30 de ani de la Revoluția din 1989, când noi toți speram într-o schimbare radicală a societății românești. În acel Decembrie, când vocea noastră, a tuturor românilor, striga la unison “Libertate!”, ne aflam după o închistare de decenii în comunism, iar dorințele noastre de a trăi și de a ne exprima liber au intrat într-un adevărat tăvălug al unei democrații incipiente.

Mulți dintre noi au zâmbit atunci când Silviu Brucan, unul dintre ideologii vremii, spunea, la începutul anilor 1990, că, pentru a deprinde democraţia, românii vor avea nevoie de 20 de ani!

Iată că au trecut nu 20 de ani, ci trei decenii! Ne-am învățat cu democrația, am înțeles ce este democrația, în toată această perioadă? Să privim societatea românească actuală. Pare că suntem mulțumiți că în locul fostelor hale ale fabricilor comuniste, în care lucrau zeci de mii de muncitori, au apărut super și hipermarketuri. Avem bucuria cumpărăturilor fără imaginea cozilor infinite la pâine sau la carne de pui, însă am pus prea puțin în locul mega-uzinelor de odinioară.

România s-a schimbat, fără urmă de îndoială, în cei 30 de ani. Rămâne, însă, la latitudinea noastră să înțelegem unde am reușit și unde am repurtat “eșecuri” memorabile…

Noi, cetățenii României Libere, ne-am schimbat, față de acel Decembrie. Și nu pot să nu lansez întrebări retorice, pe care le port în suflet, privind realitatea care ne înconjoară. Unde este solidaritatea de atunci, de la finalul anului 1989? Ce ne-a determinat să ne schimbăm atitudinile, viziunile și reacțiile? Cum ne putem regrupa pentru a redeveni un popor unit, în ciuda diferențelor de opinii politice?

Trebuie să ne reinventăm, dar să ne și regăsim în spiritul unic al poporului român, pentru a răzbate într-o lume aflată în continuă transformare! Finalul de decembrie 2019 să fie o nouă cale deschisă către unitate, către libertate și reconstrucție!