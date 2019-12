Ca în fiecare an, înainte de Sărbătorile de Iarnă, secţia de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti a organizat „Gala de Crăciun”, un spectacol oferit de gimnastele pregătite de antrenoarele Simona Puiu și Liliana Băescu, alături de coregrafa Tatiana Dor.

Evenimentul a avut loc la Sala Sporturilor „Leonard Doroftei”, micuța sală în care sportivele se pregătesc pentru performanțe mari, iar publicul a fost mai numeros ca oricând. A fost un spectacol în care toate sportivele secţiei, de la cele mai mici, cu vârste de 3-4 ani, la cea mai mare, Denisa Stoian (senioară), au oferit reprezentaţii care au stârnit ropote de aplauze.

În debut, au fost prezentate exerciţii clasice, la cele cinci obiecte ale acestei ramuri sportive- coarda, cercul, mingea, măciucile şi panglica-, de către sportivele de top ale secției, multiple medaliate la nivel național: Denisa Stoian, Miruna Ciocîrlan, Sabina Enache, Anisia Drăgan (ultimele trei – campioane naționale la junioare, cu echipa clubul ploieștean).

Apoi, au intrat în „scenă” cele mai mici dintre sportive, pregătite de Daria Diaconu şi Ana Steliana Toma, pentru ca, ulterior, să fie prezentate „numere” în care fetele au fost puse pe şotii, fără a neglija, însă, elementele de bază ale gimnasticii, „prinse” în coregrafiile gândite de antrenoare.

Şi au fost transpuse momente din „Spărgătorul de nuci”, „Don Quijote”, „D’Artagnan”, „Căluţul cocoşat” sau „Frumoasa din pădurea adormită”, dar am putut vedea şi numere de dans spaniol, ţigănesc, rusesc, iar, la final, un „rock and roll story”.

A fost un spectacol în care Denisa Stoian, Miruna Ciocîrlan, Gabriela Constantin, Sabina Enache, Anisia Drăgan, Ştefania Puiu, Alessia Croitoru, Raisa Dinu, Delia Stroe, Rebecca Mihai, Maia Butnariu, Antonia Nuţă, Elena Murărescu, Eva Popescu, Alexia Bratu, Nectaria Stoica, Ingrid Gavril şi colegele lor mai mici au transpus munca din ultimul an, primind, la final, aprecierea publicului, dar şi, aşa cum se cuvine în aceste zile, binemeritatele cadouri din partea lui Moş Crăciun.