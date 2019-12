V. Stoica

Anual, la nivelul întregii țări, se înregistrează zeci de decese survenite în urma accidentelor de muncă și sute de angajați care intră în incapacitate temporară din cauza unor evenimente care se produc la locul de muncă.

În Prahova, de exemplu, în acest an, până la finalul lunii octombrie, șase oameni au murit după ce au fost implicați în accidente de muncă, inspectorii de la ITM Prahova având în cercetare în aceeași perioadă alte 94 de persoane accidentate care au intrat și în incapacitate temporară de a-și desfășura activitatea la serviciu.

Inspectorul șef adjunct al ITM Prahova Constantin Stoica a declarat, pentru ziarul Prahova, că dintre cele 205 evenimente comunicate de către angajatori către Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, 28 au fost comunicate și către Inspecția Muncii. Practic, 100 de persoane au avut de suferit ca urmare a implicării într-un accident de muncă pe raza județului Prahova, doar în primele zece luni ale acestui an.

Unul dintre cele mai grave și, totodată, neobișnuite accidente cercetate atât de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, cât și de polițiști, a fost al unui bărbat care a murit după ce a fost surprins în interiorul unui utilaj agricol de compactat baloți. Cazul se află încă în cercetare de către reprezentanții ITM, care nu au finalizat ancheta în privința incidentului care a condus la decesul persoanei respective. Cert este că bărbatul a murit prins în interiorul unui balot de paie și a fost găsit mult mai târziu, pentru că nimeni nu a știut ce s-a întâmplat cu acesta.

Alte decese survenite în urma unor accidente de muncă petrecute în Prahova și cercetate de ITM au vizat un caz al unui muncitor strivit sub un utilaj de construcții, al altei persoane care a căzut în gol de la înălțime, dar și persoane care au decedat în accidente rutiere în timpul orelor de program.