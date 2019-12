F. T.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Şerban Cantacuzino” Prahova, “numeroase evenimente care periclitează siguranţa celor mici și a familiilor acestora se produc din cauza neglijenţei în ceea ce priveşte protejarea împotriva incendiilor”.

În acest context și, nu în ultimul rând, având în vedere faptul că în această perioadă, în locuințe sunt utilizate mijloace de încălzire electrice, sobe cu sau fără acumulare de căldură, în scopul preîntâmpinării unor evenimente nefericite, pompierii militari prahoveni recomandă părinţilor, bunicilor și altor membri ai familiilor, inclusiv tutorilor legali, însușirea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor și respectarea strictă a acestora. În acelaşi document de presă al pompierilor prahoveni sunt enumerate o serie de măsuri preventive, cum ar fi: păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care copiii au acces; înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i copilului pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lui; nu lăsaţi minorul/ minorii singur/singuri în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în funcțiune.

În afară de măsurile preventive amintite mai sus, reprezentanţii ISU Prahova îi sfătuiesc pe părinţi şi ce trebuie să-i înveţe pe minori, încât aceştia din urmă să ştie cum să procedeze în caz de pericol: dacă un copil este singur acasă, trebuie să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului; în situaţia în care nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la 112 și să anunțe evenimentul precizând adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor; să nu se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut de persoanele care intră în locuință etc.