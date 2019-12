Peste 37.000 de prahoveni sunt înregistraţi cu un anumit grad de handicap

N. Dumitrescu

Dacă în urmă cu puţină vreme se anunţa faptul că speranţa de viaţă în România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană – de doar 75 de ani, faţă de aproape 81 de ani, media europeană – ieri au făcute publice o serie de date statistice care scot la iveală nu numai faptul că populaţia ţării este tot mai puţină şi mai îmbătrânită, dar şi că numărul celor cu diverse afecţiuni este destul de mare, situaţie care vizează în mod direct, veţi vedea, şi Prahova. Confirmarea a venit tot în urma centralizării unor date la nivel naţional, potrivit cărora, la sfârşitul lunii iunia a.c., rata persoanelor cu dizabilităţi raportată la populaţia României era de 3,76%, datele fiind făcute publice ieri, când a fost marcată Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Trist este însă faptul că, potrivit ultimelor statistici menţionate, Regiunea Sud-Muntenia – din care face parte şi Prahova – ocupă locul doi, la nivel naţional, într-un nedorit top al regiunilor cu cea mai mare rată a persoanelor cu dizabilităţi raportată la populaţie – 4,29%, prima poziţie fiind ocupată de Regiunea Sud-Vest Oltenia. De altfel, datele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi au mai arătat faptul că, la sfârşitul lunii iunie 2019, în judeţul nostru erau înregistrate peste 37.000 de persoane cu dizabilităţi, fiind pe locul doi, după Bucureşti. De menţionat că situaţia prezentată include atât numărul prahovenilor, copii şi adulţi, cu handicap neistituţionalizaţi, care este de peste 36.000 de persoane, cât şi pe a acela al beneficiarilor de asistenţă socială în unităţi specializate. În Prahova sunt 11 astfel de centre, la Mislea, Lilieşti – Băicoi, Călineşti, Tătărăi, Nedelea, Puchenii Mari, Fîntânele, cele mai multe instituţii de acest gen – patru – fiind la Urlaţi.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi este marcată în fiecare an la data de 3 decembrie cu scopul de a promova şi a pune în aplicare programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate. De altfel, marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora, fiind, totodată, şi o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceşti semeni, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate. După cum s-a anunţat ieri, în acest an, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi a fost concentrată pe evidenţierea necesităţii accederii acestor persoane la dezvoltarea incluzivă, echitabilă şi durabilă, pornind de la faptul că s-a recunoscut faptul că dizabilitatea este o problemă esenţială. Iar datele statistice făcute publice tot ieri au scos la iveală faptul că nu numai că populaţia din România este tot mai puţină şi mai îmbătrânită, dar şi că numărul celor bolnavi este tot mai mare. Astfel, potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, la sfârşitul lunii iunie a acestui an, numărul total de persoane cu dizabilităţi, la nivel naţional, era de 833.131, dintre care 97,88% (815.463 de persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate), 2,12% – reprezentând 17.668 de persoane – fiind beneficiare ale serviciilor acordate în cadrul instituţiilor publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. Concret, potrivit aceloraşi statistici, la data menţionată, rata persoanelor cu dizabilităţi raportată la populaţia României era de 3,76%, mai trist fiind faptul că, la acest capitol, regiunea de dezvoltare din care face parte şi Prahova se află pe primele locuri într-un nedorit clasament întocmit la nivel naţional. Mai exact, Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat cea mai mare rată a persoanelor cu dizabilităţi raportată la populaţia ţării, respectiv 4,81%, urmată de Regiunea Sud-Muntenia, cu 4,29%, pe locul trei fiind Regiunea de Nord-Vest, cu 4,15%. Statisticile menţionate au mai arătat faptul că, la nivel naţional, la data centralizării datelor – sfârşitul lunii iunie, femeile reprezentau 53,07% din totalul persoanelor cu dizabilităţi, iar persoanele cu vârsta de peste 50 ani reprezentau 71,87% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă, a mai reieşit faptul că 54,62% erau persoane cuprinse între 18-64 ani (418.584 persoane) şi 45,38% aveau peste 65 ani (347.832 persoane). Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, tipurile de handicap sunt fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap sunt grav, accentuat, mediu şi uşor. La nivel naţional, numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta, la data menţionată, 39,39% din total, al celor cu handicap accentuat 49,39%, iar al celor cu handicap mediu şi uşor 11,22% .

În judeţ sunt 11 unităţi de asistenţă socială

Statisticile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi făcute publice ieri, au mai arătat că, din păcate, Prahova ocupă primele poziţii şi în clasamentul întocmit, la nivel naţional, în ceea ce priveşte numărul persoanelor cu un anumit tip de handicap. Concret, cel mai mare număr de persoane cu dizabilităţi se înregistra, la sfârşitul lunii iunie a.c., în municipiul Bucureşti – 69.058 de persoane, urmat de judeţul Prahova – 37.583 persoane, iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna – 6.160 de persoane. De precizat însă că numărul menţionat reflectă atât numărul persoanelor neinstituţionalizate, cât şi pe cel al celor care sunt beneficiare ale serviciilor din centrele de asistenţă socială. Astfel, potrivit unei situaţii existente la nivelul Direcţiei Gnerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, la sfârşitul lunii octombrie 2019, în cele 11 unităţi de asistenţă socială din judeţ erau, în total, 1.023 de beneficiari, număr vizibil mai redus în comparaţie atât cu anul trecut, când erau 1.036 de beneficari, în 2016 fiind 1.070 de beneficiari. Cele mai multe centre de asistenţă socială – patru – sunt amenajate la Urlaţi, restul fiind amenajate la Mislea, Lilieşti-Băcoi, Călineşti, Tătărăi, Nedelea, Puchenii Mari şi Fântânele.

Potrivit datelor aceleiaşi instituţii prahovene, la data de 31 octombrie 2019, în judeţ, în total, erau înregistrate 36.671 de persoane cu handicap neistituţionalizate – copii şi adulţi cu un anumit tip de handicap. Din numărul menţionat, cele mai multe persoane- peste 33.000 erau adulte, dintre care peste 13.000 de persoane erau încadrate în grad de handicap grav (grad I), peste 17.000 de persoane – grad de handicap accentuat (grad II), numărul celor încadraţi în grad mediu (grad III) fiind de aproape 3000 de persoane.