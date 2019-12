Ministrul Muncii: Se lucrează la un astfel de proiect, în scurt timp voi prezenta în Guvern o propunere coerentă

Ministerul Muncii lucrează la un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, ministrul Violeta Alexandru declarând că în foarte scurt timp va prezenta în guvern o „propunere coerentă în acest sens”, potrivit Hotnews.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat la Digi 24 că la acest moment se lucrează la un proiect de lege care prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în salariul bugetar:”Da, se lucrează la un proiect de lege, în cadrul echipei mele, la Ministerul Muncii. Am făcut o primă lectură a unei variante pe care echipa mi-a prezentat-o, urmează să o finalizăm pe măsură ce colectăm toate informațiile legate de persoanele cărora li s-ar aplica o asemenea prevedere”.

Întrebată dacă un astfel de proiect ar putea duce cu gândul la criza economică din 2008, perioadă în care a mai existat de altfel această interdicție, și dacă are legătură cu situația economică actuală, Violeta Alexandru a răspuns: „Are legătură în primul rând cu faptul că trebuie să existe existe o justă măsură pentru cei care, deși au vârsta de a putea lucra, beneficiază de pensie, după care se angajează în sistemul public. Are legătură cu justețea unei măsuri față de o situație dată în care o persoană, deși în plină formă de muncă, după ce primește pensia se angajează tot într-o instituție publică, de unde vine concluzia că ea poate munci în continuare”. Informația privind existența unui astfel de proiect a apărut inițial inițial pe surse guvernamentale citate de Mediafax.

În decembrie 2008, Guvernul Boc a emis o ordonanță de urgență cu același obiect de reglementare, celor care aveau pensii peste plafonul de 1.500 de lei, fiindu-le interzis cumulul cu salariul de la stat. Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului. CCR a decis în 2009 că OUG este neconstituțională, motivând că afectează drepturile fundamentale prevăzute de Constituție.