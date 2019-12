F. T.

În această lună, şi la nivelul Direcţiei Silvice Prahova a fost demarată, în premieră, campania de împăduriri intitulată un “UN COPIL-UN BRĂDUŢ”, iniţiată de către Romsilva.

După cum ne-a precizat Bogadn Săndulescu, inginer în cadrul Direcţiei Silvice Prahova, “reprezentanţii instituţiei noastre au decis să aleagă drept public-ţintă al acestei campanii tânăra generaţie, respectiv elevi ai unor şcoli primare şi gimnaz iale, propunându-şi educarea şi implicarea lor în acţiuni de plantare. Campania s-a derulat sub îndrumarea personalului silvic, elevii având ocazia de a sădi în ghivece puieţi de brad și de molid”.

În acest context, la Câmpina, acţiunea a avut loc la sediul Ocolulului Silvic din oraş, acolo unde elevii clasei a II-a a Şcolii Centrale din cel de-al doilea municipiu al judeţului au plantat în ghivece puieţi de brad, sub îndrumarea personalului silvic. Copiilor li s-au prezentat şi informaţii despre tehnica de producere a puieţilor, despre importanţa acestora asupra mediului înconjurator şi, nu în ultimul rând, despre cât de important este să avem grijă de natură şi să învăţăm cu adevărat să o preţuim.

Pe raza Ocolului Silvic Ploieşti, elevii clasei a III-a din cadrul Şcolii Gimnaziale din Strejnic au plantat de asemenea puieti de molid în ghivece, ajutaţi fiind de către silvicultorii ploieşteni.

De asemenea, pe raza Ocolului Silvic Măneciu, elevii clasei pregătitoare au plantat, în ghivece, la sediul Colegiului Ferdinand I din localitatea Măneciu, puieţi de brad de care vor avea grijă până la primăvară, când au promis că vor participa şi la acțiunile de plantare de pe raza ocolului.

Şi la Ocolul Silvic Vălenii de Munte a avut, de asemenea, loc o acţiune similară, elevii din clasa a II-a ai Şcolii Gimnaziale „Platon Mocanu” din Drajna plantând, sub îndrumarea silvicultorilor şi a cadrelor didactice, puieţi de brad.