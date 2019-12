V. S.

Târgul de Crăciun deschis anul acesta, până la finalul lunii decembrie, în centrul municipiului Ploiești are și oaspeți de seamă. Începând de ieri, Moș Crăciun în persoană așteaptă micuții chiar în căsuța sa de poveste din fața Palatului Administrativ.

Părinți și bunici își pot aduce copiii și nepoții să îl vadă pe viu pe Moșul care le aduce, an de an, daruri de Crăciun. Cu mențiunea că doar copiilor cuminți, care se așază în poala moșului și spun poezii. Și, drept răsplată, Moș Crăciun și spiridușii lui vor imortaliza în fotografii de senzație momentele de bucurie și răsfăț.

Evenimentul din acest an – Magia Sărbătorilor de Iarnă – este organizat de Centrul Județean de Cultură Prahova, instituție subordonată Consiliului Județean Prahova.

Foto: Centrul Judeţean de Cultură Prahova