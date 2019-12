V. Stoica

Inevitabilul s-a produs: Mădălina Lupea nu mai este prefect al județului Prahova, dar Guvernul Orban nici nu i-a găsit, momentan, înlocuitor.

Potrivit unei hotărâri luate în cadrul ședinței de guvern de marți, 10 decembrie, s-a decis „încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina”, aceeași hotărâre fiind luată pentru alte zeci de prefecți din țară.

Ieri, în ultima zi de activitate la conducerea Instituției Prefectului Prahova, Mădălina Lupea a transmis un mesaj la încheierea mandatului: “Le mulțumesc colegilor din instituție care mi-au fost mereu alături și cu care am lucrat întotdeauna minunat, membrilor Colegiului prefectural, ai Comitetului pentru situații de urgență, seniorilor din Comitetul de dialog civic, membrilor Comitetului de dialog social și conducerii Consiliului Județean Prahova, cu care am colaborat foarte bine mereu. Îi mulțumesc domnului subprefect Emil Drăgănescu care mi-a fost alături aproape trei ani. Le mulțumesc domnilor primari din județ, cu care, indiferent de culoarea politică, am colaborat bine pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Totodată, mulțumesc presei care a prezentat obiectiv activitatea mea și a instituției, în majoritatea cazurilor. Ușa mea le-a fost deschisă jurnaliștilor în permanență pentru că am considerat necesar să fiu transperentă și am avut încredere în dorința lor de a informa corect populația. Astăzi, părăsesc această instituție și funcție mândră că am putut reprezenta Guvernul României și interesele cetățenilor întotdeauna în spiritul legii. Îi urez noului prefect mult succes!”.

Deocamdată, la Prahova, funcția de prefect va rămâne vacantă, urmând ca subprefectul Emil Drăgănescu să îndeplinească atribuțiile de serviciu care intrau în competența primului reprezentant al guvernului în teritoriu.

Printre numele vehiculate pentru ocuparea postului de prefect de Prahova este și cel al lui Marin Fătu, director executiv Inspecție Fiscală în cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.