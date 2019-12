George Marin

Lipsa zăpezii i-a cauzat mari dificultăți lui Moș Crăciun în drumul său către sportivii secției de box a CSM Ploiești. După spusele sale, a lăsat sania undeva în nord și s-a descurcat cum a putut, schimbând mai multe mijloace de transport, salvarea venind de la o motoretă cu care a făcut înconjurul ringului înainte de a descăleca și a deschide sacul cu daruri.

Darurile au fost numeroase, pe lângă Moș Crăciun și Wellborn, AS Travel, Amber Technologies şi Chopper Academy M.C. România contribuind la premierea celor 60 de sportivi ai clubului ploieștean, în conformitate cu cererile făcute în scrisorile trimise către Moș Crăciun cu timp înainte. Toți sportivii, băieți și fete, seniori, juniori, cadeți și copii, și-au primit darul și au promis că, în anul ce vine, vor culege și mai multe medalii și titluri de campion, în țară și în competițiile internaționale, astfel încât Crăciunul din 2020 să îl facă pe Moș să sosească cu un mijloc de transport mai încăpător pentru a putea aduce cadouri pe măsură.

Printre cei premiați cu un dar mai bogat au fost cei care au adus prestigiu clubului și boxului ploieștean în anul care stă să se încheie: George Dumitrescu (Campion național la seniori, locul 3 la Campionatele Balcanice), Andrei Constantin (Campion național la cadeți, locul 2 la Campionatul European de cadeți), Valentin Bârzan (Campion național la cadeți, locul 5 la Campionatul European de cadeți) Iulian Dumitrescu (Campion național la juniori), Răzvan Pavel (Campion național la cadeți), Alin Sandu (Campion național la juniori), precum și Marian Ghinoiu, Rahim Eathn, Georgian Călin, Răzvan Mihai, Cristian Tudor, Cosmin Bănică, Andrei Dinu toți cu medalii cucerite la campionatele naționale.

Nici fetele componente ale tinerei secții de box nu au fost uitate. Au primit cadouri consistente: Lidia Botică (campioană națională la junioare), Izabel Pârvu (campioană națională la cadete) și Geanina Bănică (vicecampioană națională la cadete). Nu putem să nu amintim de premierea celei mai mici sportive, Alessia Cichi, pe care o așteptăm peste câțiva ani pentru a o felicita în postura de campioană.

De remarcat prezența viguroasă a familiei Bănică în boxul ploieștean. Alături de liderul, în performanță, Geanina, și fratele mai mic Cosmin, de asemenea medaliat la cadeți, fratele lor Ciprian așteaptă cu nerăbdare viitoarele campionate pentru a îmbogăți zestrea de medalii a familiei.

După ce i-a lăudat și felicitat pe antrenorii Titi Tudor și Adrian Pîrlogea pentru rezultatele obținute, Moș Crăciun le-a urat să obțină rezultate și mai bune în anul ce vine.

După plecarea lui Moș Crăciun, antrenorul Titi Tudor ne-a declarat: ”În anul 2019 am obținut performanțe foarte bune și suntem mulțumiți că am obținut rezultate și pe plan internațional. Am început cu dreptul și activitatea secției de fete, secție înființată în acest an. Avem în sală copii foarte buni la 12-13 ani, unii frecventând sala deja de doi ani: Mario Gheorghe, Fabian Gheorghe, Cătălin Bănică, Augustin Dinu. Ne propunem ca la anul să depășim rezultatele obținute în acest an. Dar, cu tot sprijinul de care am beneficiat anul acesta, din partea clubului, din partea colaboratorilor, din partea prietenilor și a suporterilor, nu pot să nu îmi spun oful. Pentru anul ce vine, rugămintea mea către conducerea sportului la nivel de județ este ca sportul, nu numai boxul, să fie mai bine privit, să fie luat în seamă mai mult decât până acum. Cu mâhnire o spun, componenții secției de box care au obținut performanțe meritau măcar să fie felicitați la nivel de municipiu sau județ. Cei cu rezultate internaționale nu au reprezentat numai România, ei au reprezentat și Ploieștiul și Prahova. Și îmi mai doresc să nu mai existe bariere de ordin politic în modul în care este tratat și gestionat fenomenul sportiv în Prahova. De asemenea, m-ar bucura dacă sportul ar beneficia în Prahova de o mai intensă popularizare”.