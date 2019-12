Luiza Rădulescu Pintilie

Purpura a fost cea dintâi vopsea fabricată de om, în Antichitate, albastrul e considerată cea mai iubită dintre culori, roşul e prima arcuire colorată a curcubeului, albul simbolizează speranţa şi credinţa în însănătoşire. Cercetări de specialitate susţin că putem vedea, cu ochii, un milion de culori, dar cred că la fel de important este şi câte dintre culorile lumii care ne înconjoară le putem vedea şi cu sufletul! Şi sunt sigură că mai ales acest fel de privire interioară a adus împreună, în universul culorilor, o artistă consacrată- cum este pictoriţa Mirela Petria (în foto, a doua din stânga), membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Prahova- şi cursantele atelierului „Terapie prin culoare”, organizat în cadrul Centrului Cultural „ Carmen Sylva” din Sinaia. Ieşite de sub presiunea responsabilităţilor profesiilor în care au activat o viaţă întreagă şi având acum răgazul anilor de pensie de care se bucură, şase-şapte membre ale cercului amintit au urmat cu bucurie, cu pasiune, cu vitalitate, cu dorinţa autodepăşirii, programul săptămânal al celor câteva ore de atelier, descoperind nu numai drumul de la primele şi stângacele studii în creion la diversele tehnici de compoziţie şi armonizare a culorilor, dar şi modul în care pot exprima în culoare ceea ce simt şi, nu în ultimul rând, felul în care şi culorile le influenţează viaţa. Iar bucuria artistei care le îndrumă e cu atât mai mare cu cât progresul fiecărei eleve e vizibil de la o oră de curs la altă şi de la o lucrare la alta. Iar nu peste multe zile- mai precis marţi, 17 decembrie, cu începere de la ora 16,30- o expoziţie ce va reuni 27 de lucrări realizate în cadrul atelierului „Terapie prin culoare” va fi vernisată cu prilejul Zilei Centrului Cultural „Carmen Sylva” din Sinaia- coordonat de director Monica Maria Şuvaina- fiind prima întâlnire a artistelor –cursante cu publicul. Şi într-o perioadă care prin tradiţie e una a darurilor, cele 27 de lucrări expuse sunt tot atâtea daruri în culori, oferite cu generozitate, dar şi cu emoţie, privirilor care pot să distingă un milion de culori, dar şi acelora aflate sub lumina privirii sufleteşti. Iar felicitările se cuvin întâi de toate artistei Mirela Petria, cea care le-a apropiat, cu răbdare şi blândeţe, cu pricepere şi cu bucurie, pe cele şapte autoare ale lucrărilor de lumea culorilor, cu toată ştinţa acumulată în anii săi de pregătire universitară până la nivel de masterat în domeniul artei plastice, a lucrului în atelier şi a prezenţei pe simezele a numeroase expoziţii. Apoi, felicitări merită pentru strădania lor şi autoarele – Constanţa Ghidănac, Gela Birău, Gina Găgenel, Maria Popescu, Rodica Voicu, Viorica Brânzea,Svetlana Sebe- iar bucuriei cu care dăruiesc din culoarea trăirilor lor merită să i se răspundă, din partea publicului, pe măsură. Şi poate că această întâlnire sub semnul bucuriei de a dărui şi de a primi va deveni şi un argument convingător pentru cei care au deja pasiunea pentru culori şi vor să o cultive într-un cadru organizat ori pentru aceia care acum le descoperă frumuseţea de a se înscrie la cursurile atelierului „ Terapie prin culoare”. Iar administraţiei din Sinaia- sub a cărei oblăduire funcţionează acest centru cultural- merită să îi fie apreciată şi deschiderea spre lucrurile de suflet ce pot aduce un plus de echilibru şi de frumuseţe în viaţa locuitorilor pe care îi are în grijă, dar şi în a celor pe care oraşul turistic de pe Valea Prahovei îi primeşte în ospeţie.