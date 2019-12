Pentru ultima dată în acest an, petroliștii își dau întâlnire cu suporterii lor pe „Ilie Oană”, în meciul cu Metaloglobus București, cel care va marca, în același timp, și debutul returului stagiunii 2019-2020. Partida se va desfășura astăzi, de la ora 18.00, iar o victorie va echivala cu revenirea echipei noastre pe treapta a treia a podiumului eșalonului secund! Iar motive pentru un meci “de atitudine”, de totul sau nimic, sunt destule, runda aceasta absolut toate echipele de dinaintea Petrolului, în clasament (UTA, Mioveni şi Rapid) pierzând meciurile susţinute!

Cu doar două puncte adunate în ultimele trei jocuri disputate, Petrolul a pierdut un tempo în lupta pentru promovare, ratând șanse importante de a se poziționa pe locurile care duc direct în primul eșalon. „Lupii” au terminat prima parte a campionatului pe poziția a patra, la opt lungimi de UTA și la patru puncte în spatele Mioveniului, așa încât, de aici înainte, aproape fiecare meci va căpăta valențe decisive, mai ales în contextul actual, un bilanţ mai slab decât 4 puncte în două meciuri (cel de azi şi cel de la Arad) fiind unul care poate aduce sancţiuni, demiteri şi probleme în vacanţa de iarnă, inclusiv la nivelul staff-ului tehnic, nu numai în lotul de jucători.

Astăzi se dă, practic, startul returului, cu o confruntare, pe „Ilie Oană”, cu Metaloglobus București, o echipă incomodă, aflată și ea destul de aproape de zona în care se împart biletele pentru Liga I. Pentru elevii lui Flavius Stoican, întâlnirea înseamnă șansa de a reveni pe podium, pentru că o victorie obținută la ultima apariție a anului în fața propriilor suporteri ar duce formația noastra pe locul trei, la doar un punct de zona promovării directe!

Sunt, astfel, suficiente motive să ne așteptăm la un meci cât se poate de interesant, un hop pe care, sperăm, jucătorii noștri îl vor trece cu bine. „Lupii” s-au pregătit intens toată săptămâna, iar de astăzi vor intra în cantonament cu un lot în care, din păcate, au apărut și alte probleme de natură medicală. Astfel, Ionuț Cioinac și Hamza Younes s-au resimțit după meciul cu Gloria Buzău și sunt incerți pentru confruntarea de astăzi, în vreme ce Laurențiu Marinescu este suspendat și va rata, așadar, ultima partidă din 2019 de pe „Ilie Oană”, dar va putea face parte din lot la meciul din etapa viitoare, ultimul al acestui an – deplasarea de pe terenul liderului UTA.

Jocul de astăzi va începe la ora 18.00, biletele fiind disponibile la casa stadionului „Ilie Oană”, dar și on-line, accesând siteul www.entertix.ro.

Adversara Petrolului, Metaloglobus, echipă înființată în 1956, pe lângă Fabrica având același nume, Metaloglobus s-a zbătut în eșaloanele inferioare decenii întregi, abia în 2011 făcând pasul către Liga a 3-a. La finele sezonului 2016-2017, Metaloglobus urca încă o treaptă, dar a fost la un pas să părăsească Liga a 2-a după numai un an, retrogradând în plan sportiv, fiind însă salvată de refuzul celor de la CS Afumați de a mai evolua în eșalonul secund.

Anul trecut, bucureștenii au terminat pe poziția a 9-a, un progres vizibil, ce avea să se manifeste și pe parcursul stagiunii în curs. Cu ploieşteanul Marius Măldărășanu pe banca tehnică, cel care a fost lansat în fotbalul mare de către FC Petrolul Ploiești, și cu un lot în care se găsesc jucători cu experiență la nivel de prim eșalon, Metaloglobus a terminat turul pe poziția a șasea, cu un total de 27 de puncte. Pentru formația din Capitală evoluează și câțiva foști componenți ai „galben-albaștrilor”, precum Alexandru Ciocâlteu, Florin Plămadă, Lucian Cazan și Claudiu Herea, dar şi o serie de jucători, unii ploieşteni, împrumutaţi de Astra lui Măldărăşanu, pe care acesta i-a antrenat şi în Liga a III-a (Banu, Chiriac, Nedelcovici).

În tur, „lupii” s-au impus la limită, 2-1, după ce au răsturnat scorul în repriza a doua, prin golurile lui Meza Colli și Mario Bratu, ultimul venit în chiar minutele de final ale întâlnirii.