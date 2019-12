Personalul din sistemul judiciar ameninţă cu blocarea activităţii în 2020

F. T.

Ieri, grefierii de la mai multe instanţe din Prahova au protestat pentru a doua oară în cursul acestei săptămâni, alăturându-se, astfel, celor peste 6000 de colegi din întreaga ţară.

Acest protest – care are loc în răstimp de numai trei zile – este motivat, potrivit unui comunicat al Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasteral, nu numai de tăierea aşa ziselor pensii speciale, ci şi de “anunţul conform căruia baza de calcul a sporurilor se modifică şi, implicit, apar pierderi salariale cuprinse între 250 de lei şi peste 1.000 de lei la salariul net”.

În legătură cu acest al doilea protest, Mihaela Cîrstocea, prim-grefier al Curţii de Apel Ploieşti, ne-a precizat: ”Grefierii lucrează în condiţii anormale, petrecând pe 16 ore, zilnic, în instanţe. Am ajuns să ne neglijăm familiile, pe cei apropiaţi, pentru a ne respecta obligaţiile profesionale. Nu de puţine ori, colegii mei ajung acasă după lăsarea întunericului. Oamenii, justiţiabilii, nu cunosc realitatea acestei profesii. De exemplu, nu ştiu că majoritatea dintre noi nu a reuşit încă să îşi efectueze zilele de concediu din anul 2018!”.

Iar ca o completare a celor spuse de către prim-grefierul instanţei ploieştene, în comunicatul de presă al Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasteral se specifică: “Jocurile politice deja încep să facă victime în rândul celor care mai şi muncesc. PSD vrea să demonstreze celor din PNL că este greu de guvernat cu o opoziţie agresivă. Însă noi ce vină avem ? Nu ne amintim un haos mai mare pe final de an, decât poate în 2009-2010. Lucrurile nu pot continua astfel. Oamenii sunt tensionaţi, se tem şi nu îşi pot exercita profesia în condiţiiile în care au parte de ameninţări şi stres. (…) Un deceniu de diminuări salariale la bugetari nu a fost de ajuns? Unde sunt banii? I-am furat noi? Acum riscăm să nu primim nici salariile din 2019? Ce primim în schimb pentru că asteptam disciplinati aplicarea legii? Alte tăieri? Confuzie, ceaţă, haos! Opriti-vă, pentru că noi ne-am pornit! Am cerut întrevedere la primul ministru, însă până atunci să vedem ce ne poate «oferi» Predoiu!? Iar pentru asta, ne-am decis să ne susținem reprezentanții din stradă. Dacă Executivul își va asuma răspunderea pe acest proiect de lege, luni, 23 decembrie 2019, și va acorda acest «cadou de Crăciun» salariaților din sistemul de Justiție, în anul 2020 se anunță un cod «portocaliu» de proteste și blocarea activității în instanțe și parchete pe perioadă nedeterminată”.