N. Dumitrescu

Corpul de profesori doctor universitari din cadrul Universităţii de Petrol-Gaze Ploieşti are, începând de ieri, un nou membru de onoare. Este vorba despre Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, căruia universitatea i-a conferit înaltul titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA, evenimentul având loc în cadrul unei şedinţe festive la care au participat, alături de profesori şi studenţi, şi membri ai Consiliului de Administraţiei al BNR. Acordarea de către UPG Ploieşti a celei mai înalte distincţii guvernatorului BNR s-a făcut ca o recunoaştere a personalităţii acestuia, precum şi a reputaţiei în activitate, recunoscute şi apreciate în România şi în străinătate. De altfel, nu doar rectorul UPG, prof. univ. dr. ing Pascu Mihai Coloja, a făcut Laudatio guvernatorului BNR, ci şi preşedintele Senatului universităţii, prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv, precum şi prorectorul UPG, prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu, dar şi decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf. univ.dr. Aurelia Pătraşcu, toţi evidenţiind, în mesajele lor, activitatea şi experienţa celui mai logeviv guvernator al unei bănci centrale, nu doar pe plan european, ci şi în lume. Titlul conferit ieri de UPG Ploieşti este pentru guvernatorul BNR cel de-al doilea de acest gen primit anul acesta, după cel al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” din Constanţa, şi cel de-al 18-lea din cariera universitară, aceste distincţii şi recunoaşteri confirmând valoarea sub multiple aspecte ale academicianului Mugur Isărescu. Folosind apelativul “dragi colegi” şi mulţumind atât pentru conferirea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, cât şi pentru laude, îmbrăcat în roba specifică universităţii ploieştene, Mugur Isărescu a ţinut să declare că se va alătura necondiţionat pentru întărirea prestigiului acestei universităţi. De altfel, în prezentarea dizertaţiei sale, guvernatorul BNR a ţinut să felcite conducerea universităţii ploieştene şi pentru decizia, luată în urmă cu trei ani, de a forma pe lângă ingineri în domeniul petrolului şi gazelor şi specialişti în domeniul economic. “Astăzi (n.n. – ieri) sunt la Universitatea de Petrol-Gaze, continuatoarea inspirată a tradiţiei învăţământului dedicat unei industrii reprezentative în România, situată în capitala incontestabilă a petrolului românesc, Ploieşti. Mărturisesc că odată cu aflarea veştii că v-aţi gândit să devin membru al comunităţii dumneavoastră academice am reflectat la ceea ce uneşte universurile noastre de preocupări. Sub cupola acestei aule universitare trebuie să remarc faptul că aceia care s-au ocupat de cele mai semnificative resurse ale modernizării României, leul şi petrolul, aveau profesiile noastre: a mea de finanţist, a dumneavostră de ingineri petrolişti, cărora vi s-au alăturat mai recent şi economişti”, a declarat Mugur Isărescu, cu menţiunea că dizertaţia sa la primirea înaltului titlu academic a avut ca temă “Petrolul şi leul ca surse ale modenizării României. Destinul unei paralele”. De altfel, potrivit guvernatorului BNR, “cel mai emoţionant episod al legăturii dintre petrol şi leu este prezenţa inspiratorului proiectului primei rafinării din lume, de lângă Ploieşti, Theodor Mehedinţeanu”, care a făcut parte, în anul 1880, din primul Consiliu de Administraţie al Băncii Naţionale a României.