Actul de justiţie a fost, timp de două ore, blocat !

F. T.

Ieri, între orele 10 şi 12, grefierii din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, al Tribunalului Prahova şi al celor cinci judecătorii prahovene – Câmpina, Sinaia, Vălenii de Munte, Mizil şi Ploieşti au protestat în faţa instanţelor în care îşi desfăşoară activitatea, faţă de soluţia adoptată de către Comisia de muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, care priveşte abrogarea pensiilor de serviciu, inclusiv pentru personalul auxiliar de specialitate.

După cum ne-a precizat Elena Cîrstocea, prim-grefier la Curtea de Apel Ploieşti, “în cazul în care acest proiect va fi adoptat şi se va ajunge la abrogarea pensiilor de serviciu ale grefierilor, informăm public că sistemul judiciar va fi blocat. Grefierii nu au pensie specială, cum eronat se consideră, ci pensie ocupaţională. De asemenea, funcţia de grefier este incompatibilă cu orice altă funcţie publică. Pe cale de consecinţă, avem interdicţii şi incompatibilităţi. Noi nu putem desfăşura alte activităţi decât în mediul didactic. Dar acest lucru numai teoretic,fiindcă, practic, timpul nu ne permite. Din păcate, acest prim protest spontan al nostru s-a resimţit prin diminuarea activităţii grefierilor şi a personalului auxiliar (n.n. – specialişti IT, statisticieni, arhivari etc) în cadrul instanţei”.

Aceeaşi stare de spirit am întâlnit-o şi în faţa Judecătoriei Ploieşti. Grefiera Viorelia Beligeanu a invocat – în numele colegilor săi – aceleaşi nemulţumiri amintite mai sus, care i-au determinat să întrerupă lucrul timp de două ore.

Faptul că la nivelul tuturor instanţelor din Prahova grefierii au protestat între orele 10 şi 12, blocând activitatea instanţelor de judecată, ne-a fost confirmat şi de către Amalia Mihaela Niţeanu – preşedinte al Sindicatului Sind Just Prahova, afiliat la Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasteral.

De altfel, într-un comunicat de presă al amintitului sindicat, se avertizează asupra faptului că “sistemul judiciar urmează să fie blocat dacă acest proiect de lege va ajunge la vot final în plen şi va conduce la abrogarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate (grefieri)”.