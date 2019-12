Petre Apostol

Luni seară, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor „Leonard Doroftei”, reprezentantele secţiei de gimnastică ritmică de la CSM Ploieşti, în frunte cu antrenoarele Liliana Băescu şi Simona Puiu, au pregătit un spectacol deosebit, în cadrul galei de final de an.

„Ca în fiecare an, secția de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv Municipal Ploiești vă invită să petreceți două ore pline de emoție pe tărâmul grației, frumuseții, virtuozității și bucuriei! Dorim să împărtășim emoția sărbătorilor de iarnă cu voi, vrem să vă povestim despre lucrurile bune ce ni s-au întâmplat în acest an și despre visurile noastre și, în același timp, vrem să dăruim inimilor voastre puțin sclipici de pe aripile zânelor noastre! Va fi o călătorie la finalul căreia vom simți, din plin, emoție și iubire, daruri ce trebuie să împodobească sufletele tuturor în Ajunul Nașterii Pruncului Sfânt”, este anunţul organizatoarelor cu privire la evenimentul care va avea loc luni seară, intrarea fiind liberă.