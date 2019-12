Drepturile omului, libertatea de exprimare, egalitatea de gen sunt în topul listei valorilor fundamentale europene, 52% dintre cetăţenii europeni consideră schimbările climatice cea mai presantă problemă legată de mediu şi 59% dintre europeni sunt în favoarea apartenenţei ţării lor la Uniunea Europeană, indică un sondaj Eurobarometru publicat ieri de Parlamentul European şi preluat de Agerpres.

În cadrul sondajului, cetăţenii au fost întrebaţi care cred că ar trebui să fie temele politice pe agenda prioritară a Parlamentului European. În privinţa valorilor europene, 48% dintre cetăţenii care au răspuns sondajului spun că protejarea drepturilor omului în întreaga lume este principala valoare pe care se bazează UE, urmată de libertatea de exprimare (38%), egalitatea de gen (38%) şi solidaritatea între statele membre ale UE (33%). Deşi poziţionarea priorităţilor indică o variaţie semnificativă între statele membre, pentru prima dată schimbările climatice ocupă primul loc între priorităţile cetăţenilor. O proporţie de 32% dintre cetăţenii participanţi la sondaj menţionează combaterea schimbărilor climatice ca fiind cea mai importantă prioritate de care ar trebui să se ocupe Parlamentul. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale (31%), combaterea terorismului (24%) precum şi lupta împotriva şomajului (24%) sunt următoarele priorităţi ale cetăţenilor.

Pe durata anului trecut, protestele dedicate mediului conduse în special de tineri au mobilizat milioane de cetăţeni în Uniunea Europeană şi în întreaga lume. Rezultatele Eurobarometrului realizat în octombrie 2019 reflectă preocuparea pentru urgenţa climatică, ţinând cont că o majoritate absolută a celor care au răspuns (52%) consideră schimbările climatice cea mai presantă problemă legată de mediu, urmată de poluarea atmosferică (35%), poluarea maritimă (31%), defrişările (28%) şi creşterea cantităţii de deşeuri (28%). În plus, şase din zece cetăţeni europeni cred că aceste proteste au contribuit la accentuarea măsurilor politice pentru combaterea schimbărilor climatice atât la nivel naţional cât şi european.

Sprijinul pentru apartenenţa la UE rămâne la un nivel înalt pentru al treilea an la rând şi mai mulţi europeni îşi doresc un Parlament European mai puternic, conform sondajului publicat marţi. Susţinerea cetăţenilor pentru Uniunea Europeană rămâne la un nivel înalt pentru al treilea an consecutiv, conform sondajului Eurobarometru realizat de Parlamentul European în octombrie 2019.

O proporţie de 55% dintre români consideră că apartenenţa ţării lor la UE este un lucru bun. Rezultatele sondajului arată şi o creştere a nivelului de satisfacţie cu privire la modul în care funcţionează democraţia în cadrul Uniunii Europene: 52% dintre europeni împărtăşesc acest sentiment, indicând contribuţia pozitivă a alegerilor din mai 2019 şi a creşterii participării la vot.

Cetăţenii europeni şi-ar dori ca Parlamentul European să joace un rol mai puternic, 58% dintre cei care au răspuns sondajului pledând pentru un PE mai influent în viitor. Este o creştere cu 7 puncte procentuale faţă de primăvara anului 2019 şi reprezintă cel mai bun rezultat pentru acest indicator din 2007).