Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

În decursul timpului echipa din comuna Vâlcăneşti n-a dus lipsă de conducători valoroşi, în jurul cărora „au trăit” generaţii întregi de fotbalişti. Primii, preotul satului Vasile Marinescu şi dascălul Constantin Marinescu, doi fraţi care au înfiinţat prima grupare de fotbal în comună şi care disputa jocurile pe terenul „La Mazan” – care se afla pe locul unde astăzi este amplasată primăria localităţii. Asta se întâmpla în primăvara anului 1955 când echipa a fost afiliată la Comisia Regională de Fotbal Ploieşti şi sub numele de „Victoria” a participat la întrecerile din Campionatul Raional – Teleajen. Din lotul acestei prime formaţii au făcut parte, printre alţii: Marin Manole, Dode Dumitrescu, Stelian Căţel, Constantin Duţă, Gheorghe Nica, Tănase Dumitrescu, fraţii Ionel şi Ştefan (Fănel) Marinescu (nepoţii preotului), Vicu Constantinescu, Gică Radu, Nelu Roşca, Nelu Jugan şi Fane Dumitrescu. Viaţa primei echipe a ţinut până în 1960, după care s-a desfiinţat. Următorul conducător a fost un contabil de la Banca Populară Română, sucursala de la Măgurele, Gheorghe (Gogu) Şerbănică. Acesta, împreună cu instructorul Stelian Căţel au înfiinţat o nouă formaţie, Recolta. După afiliere, gruparea cu culorile alb-albastru a participat la întrecerile din „Raionul” – Teleajen, ediţia 1961/62. Din anul 1968 Recolta este preluată de Ion (Jean) Costache. În vara lui 1969 obţine prima performanţă a echipei. Grupul de jucători condus de antrenorul Stelian Căţel a câştigat seria Slănic din cadrul Campionatului Teritorial al centrului Vălenii de Munte, ediţia 1968/69 – şi a disputat finala teritorială pierzând „titlul de campioni” în faţa echipei Luceafărul Drajna. Dar iată componenţa lotului care a reuşit prima performanţă din istoria echipei: Sebastian Căţel – Traian Mutu, Ion Căţel, Constantin Duţă, Puiu Roşu, Puiu Avram, Silviu Trandafir, Nicolae Neagu, Gheorghe Dumitrică, Petre Pătraşcu, Ion Aldea, Petre Soare, Constantin (Viorel) Tudoraşcu, Constantin Petrescu, Gheorghe Neagu, Constantin Costache, Mihai Tudor, Aurel Duţă, prof. Mihai Bujorel, Gheorghe (Georgel) Grigorescu şi Ion Nicolae (Rotaru). La sfârşitul sezonului (1969/70) a pierdut din nou „titlul de campioni” în faţa celor de la Minierul Vălenii de Munte. În vara lui 1974, după ce a învins pe Victoria Olteni, Recolta a cucerit primul titlu de campion teritorial şi s-a calificat la faza finală a turneului de baraj pentru promovare în Categoria a II-a judeţeană. Şi… Recolta însoţită de circa 300 dintre cei mai pătimaşi suporteri s-a deplasat la fiecare joc susţinut pe stadionul „Prahova” din Ploieşti, şi… la final au sărbătorit promovarea în eşalonul doi al fotbalului judeţean. Dar… la puţin timp surpriza a fost mare văzând că Recolta evoluează în continuare în teritoriale. Comisia Judeţeană de Fotbal a hotărât ca locul echipei Recolta Vâlcăneşti să fie luat de formaţia Foresta Doftana Brebu. La sfârşitul sezonului următor (1974/75) a sărbătorit o nouă performanţă, cucerirea Cupei României – faza judeţeană, fiind a doua echipă sătească din istoria competiţiei care a reuşit această performanţă. Şi… ca o măsură – „în compensaţie” – Comisia Judeţeană de Fotbal a hotărât ca locul în Categoria a II-a judeţeană, ce i se cuvine grupării Voinţa Poiana Vărbilău, să fie luat de formaţia din Vâlcăneşti. Cu un nou antrenor, Gheorghe Petre (Asul), a reuşit două calificări consecutive la turneul final al barajului pentru promovare în Campionatul Judeţean, Categoria a II-a. În primul baraj (1979), a întâlnit Petrolul Drăgăneasa, în faţa căruia a pierdut calificarea şi… a urmat barajul din 1980. Sorţii i-au scos în cale formaţia ploieşteană Progresul, cu care urma să se întreacă în două manşe. Primul joc s-a disputat pe terenul celor de la Progresul şi finalul partidei s-a terminat… cu o bătaie generală între suporterii celor două formaţii. Returul a adus… sfârşitul echipei „Recolta”. Comisia Judeţeană de Fotbal, după incidentele petrecute la aceste jocuri, a hotărât excluderea formaţiei din activitatea competiţională, decizie care a însemnat desfiinţarea echipei. Din lotul echipei care a reuşit calificarea pentru două turnee finale au făcut parte: Constantin Mareş, Traian Soare – Aurel Duţă, Marian Nicolae (Breazu), Constantin (Viorel) Tudoraşcu, Constantin Enoiu, Gheorghe Neagu, prof. Mihai Bujorel, Ion Nicolae (Rotaru), Petre Petre, Constantin Duţă, Constantin Soare, Marian Constantin, Nicolae Soare, Nicolae Beniaşu, Nicolae Neagu, Toni Petrache, Puiu Anghel, Viorel Marin, Petre Panait, Gheorghe Radu, Vasile Tudor, Paul Pătraşcu, Gheorghe Aldea. După numai un sezon, în vara anului 1981, a fost înfiinţată în comună o altă echipă, Gloria, avându-l ca preşedinte pe Ion (Jean) Costache, iar vicepreşedinte pe Constantin Simion. În următoarea perioadă antrenorii Gheorghe Neagu şi Mihai Bujorel au trecut la întinerirea lotului de jucători, cu care s-a atacat o nouă performanţă. După doi ani, timp în care cele două echipe din comună au activat în paralel, în final Gloria şi Luceafărul Cârjari (înfiinţată 1980) au fuzionat (1983). Tot în vara acelui an stadionul „Gloria” a fost dotat cu o tribună care are o capacitate de 250 locuri. Din „curtea” echipei Gloria au plecat în următoarea perioadă jucători care au evoluat ani buni în eşaloanele republicane. Bujorel Mocanu, care a evoluat sub culorile lui Metalul Plopeni şi în 1983 s-a transferat la Petrolul Ploieşti, echipă pentru care a evoluat timp de 11 ani disputând în Divizia A 223 de partide şi a marcat 18 goluri pe prima scenă a fotbalului. Alţi jucători care au evoluat cu succes în Divizia B au fost Ovidiu Constantin Dogaru şi Marian Radu. În vara lui 1986 Gloria a realizat o nouă performanţă, fiind câştigătoare a Campionatul Teritorial – zona Plopeni, elevii antrenorilor Gheorghe Neagu şi Mihai Bujorel au încercat promovarea în „elita” judeţeană. Au trecut în prima etapă de Viitorul Ariceştii Rahtivani, dar „visul” promovării a fost spulberat de Montana Sinaia şi Gloria s-a reîntors la jocurile din teritoriale. Începutul anilor 1990 a adus alte două noi performanţe ale echipei, a promovat în Liga a II-a judeţeană în vara lui 1992 şi la finalul următorului sezon în Liga I – judeţeană, antrenor pe Constantin (Viorel) Tudoraşcu. În vara anului 2005 a susţinut un nou baraj de promovare (ultimul), de astă dată „miza” fiind accederea în Campionatul Judeţean, Divizia D. Au realizat această performanţă antrenori Marian Radu (Mache) şi Marian Nicolae (Breazu). Anul 2006 a adus cea mai bună performanţă din istoria echipei Gloria Vâlcăneşti – promovarea în campionatul „de elită” al fotbalului prahovean, eşalon în care a activat timp de patru ani. În prezent evoluează în Liga B – din cadrul Campionatului Judeţean de Fotbal Prahova.