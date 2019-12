Echipa de baschet masculin a CSM Ploieşti a pierdut cele două meciuri susţinute, în deplasare, cu CS Universitatea Cluj, respectiv BC CSU 2 Sibiu, contând pentru etapele a 9-a, respectiv a 7-a a Ligii I.

Meciul de la Cluj a fost găzduit de sala LPS, iar băieţii noştri, într-o formulă extrem de restrânsă, au evoluat decent atât timp cât au putut face faţă din punct de vedere fizic. CSM Ploieşti a câştigat primul sfert, cu 22-17, dar accidentarea suferită de Ianuli încă din minutul 5 avea să conteze enorm în desfăşurarea ulterioară a jocului. Fără alţi trei oameni importanţi – Adrian Blidaru, Alexandru Neguţ şi Vlad Dogaru – echipa pregătită de Eugeniu Melnic şi Ionuţ Ivan nu putea face faţă unei echipe cu o bancă mai lungă, rotaţia de doar opt jucători (dintre care 5 sportivi „U16”) fiind, evident, prea scurtă pentru o partida jucată pe terenul uneia dintre formaţiile bunicele ale Ligii I.

Drept urmare, gazdele de la CS Universitatea Cluj s-au impus, în final, cu 92-73 (17-22, 27-11, 24-23, 24-17), într-un meci în care pentru CSM Ploieşti au jucat: Carabulea (31 puncte), Comănescu (15, 2×3), C. Dumitru (11, 2×3), O. Iancu (7, 1×3), M. Ianuli (5), Scărlătescu (2), Al. Ioniţă (2), R. Teodorescu şi B. Nicolae.

A urmat meciul de la BC CSU 2 Sibiu, găzduit de Sala Transilvania. Din nou, lotul de doar opt jucători nu avea cum să fie suficient pentru o întâlnire cu o echipă sibiană ce a mizat chiar şi pe fostul „căpitan” al primei echipe, Radu Paliciuc, sau pe David Engi, aşa că amfitrionii au câştigat clar, cu 114-67 (27-21, 33-12, 21-20, 33-14). Pentru CSM Ploieşti, au evoluat: Carabulea (20 puncte), C. Dumitru (11, 2×3), O. Iancu (10, 1×3), Comănescu (10), Scărlătescu (4), B. Nicolae (4), Al. Ioniţă (2) şi R. Teodorescu.

Una peste alta, a fost o dublă deplasare în care cei mai tineri componenţi ai lotului au prins minute bune pe parchet, antrenorul Eugeniu Melnic declarându-se foarte mulţumit de evoluţia echipei în primele părţi ale celor două partide, atunci când dezechilibrul fizic nu a fost chiar atât de mare.

CSM Ploieşti mai are de disputat două meciuri oficiale în acest an, duminică, în deplasare, cu CN Aurel Vlaicu, şi pe 22 decembrie, în Sala „Olimpia”, cu U-Banca Transilvania 2 Cluj Napoca.